Salut demana precaució a l'estiu per evitar un augment de les infeccions de transmissió sexual

L'Institut Català de Salut (ICS) ha remarcat la necessitat d'adoptar precaucions a l'estiu per evitar una major incidència de infeccions de transmissió sexual a partir de la tardor i l'hivern. En els darrers anys, algunes ITS com la sífilis infecciosa, gonocòccia i clamídies solen ser més altes durant el segon semestre de l'any, un cop finalitzades les vacances i quan es donen situacions que contribueixen que el risc de contraure les infeccions sigui més elevat. Els creixements més elevats es detecten en els casos de la gonocòccia (10%) i la clamídia (15%), segons l'Institut Català de la Salut, que recomana visitar un professional sanitari en cas de dubte perquè es valori el seu cas i començar un tractament el més aviat possible.

La responsable d'ITAS de l'ICS, Mireia Albareny, recorda que és durant les vacances d'estiu quan pot incrementar el risc per situacions com "els viatges –de qualsevol índole, especialment els destinats al turisme sexual-, l'inici de les relacions sexuals o les relacions ocasionals amb persones desconegudes, l'augment de parelles sexuals, el consum d'alcohol i d'altres substàncies per desinhibir i cercar el plaer, juntament amb una menor utilització de mètodes de barrera com el preservatiu".

Per tot això, des de l'ICS es recomana consultar un professional sanitari davant d'un dubte per rebre tractament el més aviat possible si es confirma un nou cas i assenyala que dins les activitats preventives de l'atenció primària s'inclouen recomanacions sobre sexe més segur. Els professionals sanitaris tenen en compte els factors de risc i poden abordar-los a la consulta.



Augment del 56% de la detecció d'ITS en dos anys



L'atenció primària de l'ICS ha detectat un 56% més de casos nous d'ITS durant aquest any en relació al 2015. Salut atribueix aquesta pujada en només dos anys a una major conscienciació i un major coneixement dels professionals sanitaris sobre aquestes infeccions (actitud proactiva), la millora de les tècniques diagnòstiques de laboratori i una millora del registre de les ITS, però també per l'existència d'un increment real de la incidència d'aquestes infeccions.

La infecció més diagnosticada durant el 2017 va ser el condiloma acuminat, amb 140 casos per cada 100.000 habitants, seguit de l'herpes genital, que té una incidència de 60 casos per cada 100.000 persones. Les dues també són les més freqüents a escala europea i mundial.

En el període 2015-2017, de les tres ITS bacterianes amb més importància des del punt de vista de la salut pública, la més freqüent ha estat la produïda per clamídia, amb un increment relatiu del 400 %, seguida de la gonocòccia, del 182 %, i de la sífilis infecciosa o precoç, del 36 %. La incidència d´aquestes infeccions ha anat creixent progressivament en aquests dos anys.