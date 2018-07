Demostren l'eficàcia de les estatines en fases més avançades de la cirrosi

Un estudi demostra que les estatines (fàrmacs inicialment dissenyats per controlar nivells elevats de colesterol) milloren la supervivència i els símptomes característics de la fase més avançada de la cirrosi, la insuficiència hepàtica aguda crònica. L'article, a més, descriu i valida el primer model animal per a aquesta malaltia, que ha permès dur a terme els estudis d'eficàcia amb el tractament.

La cirrosi i les seves conseqüències es poden agreujar per les infeccions bacterianes, que poden provocar l'aparició de la insuficiència hepàtica aguda sobre crònica (Acute-on-Chronic Liver Failure, ACLF). En aquesta fase de la malaltia, es pot produir una descompensació aguda i una fallada multiorgànica amb el resultat de mort.

«Poca cosa es coneix sobre els mecanismes cel·lulars i moleculars de l'ACLF, i no hi ha opcions terapèutiques disponibles. Fins ara, l'únic tractament definitiu era el trasplantament de fetge», explica l'investigador i autor de l'estudi, Jordi Gracia-Sancho. «La recerca i el desenvolupament de noves estratègies de diagnòstic i tractament per a l'ACLF resulta fonamental», afegeix. S'ha pogut observar que les estatines milloren els símptomes associats a la malaltia, així com la supervivència.