Salut xifra en més de vint les víctimes mortals per cop de calor a Catalunya

Canícula

L'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) confirmava la setmana passada la mort de 23 persones per cop de calor. Només 2 van morir per les altes temperatures registrades abans de l'episodi de calor fixat pel Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) entre el 2 i el 8 d'agost. La resta, 21, van perdre la vida entre el 2 i el 13 d'agost. Són 11 homes i 10 dones d'entre 41 i 100 anys. Totes tenien factors de risc previs ja sigui per patologies de base o per estar fent activitats a l'aire lliure amb temperatures elevades.

Fins al 13 d'agost, la xarxa de vigilància epidemiològica ha rebut la notificació de 67 casos de persones afectades per quadres que complien la definició de cop de calor, i només els dies de l'onada el 061 CatSalut Respon va atendre fins a 453 trucades relacionades amb la calor.



Entre 41 i 65 anys

14 de 23 de les víctimes mortals per les altes temperatures tenien entre 41 i 65 anys, una dada que el secretari de Salut Pública, Joan Guix, considera «xocant» i «no habitual», perquè, en general, afecta més la gent gran.

Es van donar tretze casos de morts al carrer, sis dels quals estaven fent treballs o activitat física, i per això Guix ha recordat la importància de seguir les recomanacions de l'administració. Guix ha advertit que les dades d'enguany no són comparables amb altres estius perquè s'ha modificat la metodologia per tenir xifres més «fiables» i amb una «cerca activa» a tots els hospitals.



Dades més rigoroses

Des que el 2004, després de l'estiu del 2003 amb onades de calors rellevants, es va posar marxa el Pla d'actuació per prevenir els efectes de les onades de calor sobre la salut, es recollien dades únicament en 4 hospitals de referència. Enguany, en canvi, s'ha trucat a tots els hospitals i, per tant, les dades són més rigoroses però no comparables. Guix només ha detallat que en comparació amb la mateixa setmana d'agost de l'any passat, també amb una onada de calor, han mort aquest 2018 el 5% més de persones. Tot i això, ha remarcat que aquest increment no es pot atribuir només a la calor. La sobremortalitat en l'àmbit espa-nyol ha estat de 6.500 persones, però no hi ha dades de balanç de víctimes per calor.

Factors de risc o patologies

El secretari de Salut Pública també ha volgut parar atenció al fet que totes les persones mortes tenien factors de risc o patologies prèvies i processos crònics importants que amb les altes temperatures poden patir un fracàs multiorgànic. Per a Guix, no s'ha insistit prou en els riscos que hi ha per a la salut en estar sotmesos a altes temperatures, i per això ha recordat que, per exemple, l'activitat física al carrer no s'ha de fer en determinades condicions perquè «el risc és real». Guix ha avançat que d'aquí a final d'estiu encara hi podria haver més víctimes, tot i que les previsions meteorològiques no preveuen noves onades de calor, un fet que es té en compte a partir de tres dies a temperatures superiors a uns llindars concrets, diferents en cada microclima, i amb un diferencial concret entre màximes i mínimes.