Empreses saludables, empreses rendibles

El Codi d'Hammurabi (1760 aC) ja preveia que la mort d'un esclau havia de compensar-se amb un altre d'igual valor i Hipòcrates (460 aC) recomanava banys als miners per prevenir el saturnisme (enverinament per plom). Certament s'ha evolucionat molt en aquest sentit i ara qualsevol iniciativa de seguretat i salut impulsada per una companyia ha de col·locar el treballador en el centre de l'estratègia.

Un bon exemple és Quirón prevención, la companyia en seguretat i salut laboral del Grup Quirón salud, que entenen el treballador com una persona 360º, comprenen el seu paper dins de la companyia, però també com a agent social, aliat en la difusió d'una cultura preventiva més enllà l'entorn laboral. A més, la prevenció de riscos laborals és d'obligatòria implantació a l'empresa i està enfocada a reduir la sinistralitat laboral i la incidència de les malalties professionals.



En què consisteix un pla de prevenció?



Tant les grans empreses, pimes com a autònoms amb treballadors al seu càrrec, han de fer una anàlisi de la mida de la plantilla, l'organització territorial, els riscos genèrics de les activitats productives de l'empresa i dels seus processos i han d'analitzar la sinistralitat del sector. Han de declarar que a van a integrar la prevenció en l'empresa, així com els objectius que volen assolir (Art. 2 del RSP, RD 39/1997). El pla constitueix així un recull estructurada de les normes, criteris, procediments, i instruccions seu objectiu és el prevenir els riscos laborals.



Mesures

Cada empresa ha de prendre les mesures concordes a les seves necessitats depenent de tots aquests factors. Com a consultoria líder del sector de la seguretat i salut laboral, Quirón prevención és conscient de la seva responsabilitat de trobar noves formes de divulgar i promocionar la prevenció com a forma de vida. A més, Quirón prevención aspira que els seus clients vagin més enllà de l'obligatorietat del compliment de la llei.

Són diverses les solucions que ja han posat al mercat, com la realitat virtual Immersiva, o miSalud, l'app de medicina preventiva amb major nombre de descàrregues.

Totes les solucions innovadores concebudes des Quirón prevención tenen un objectiu: posar al treballador en el centre de l'estratègia i fer d'ell el protagonista i gestor de la seva pròpia salut. No obstant això, el gran repte de la prevenció de riscos laborals és que el treballador es concebi així mateix com a agent del canvi de la seva pròpia seguretat i salut.

Una eficient gestió de la salut laboral repercuteix sobre el treballador, però també sobre el seu entorn familiar