Onze errors que has d´evitar amb el tàper.

Preparar el menjar a casa i emportar-se´l en un tàper a la feina s´ha convertit en una tendència a la qual cada any se suma més gent. Les alternatives: menjar en un restaurant o fer una comanda en línia, són més cares i, gairebé sempre, menys saludables.



Els avantatges del tàper



Segons dades recollides per la Federació d´Usuaris-Consumidors Independents (FUCI) en el seu informe sobre hàbits alimentaris a la feina, la despesa mitjana dels treballadors que han de menjarfora de casa és de 217 euros al mes. Si tenim en compte que el salari mitjà mensual a Espanya és de 1.636 euros segons el V Monitor Anual d´Adecco sobre salaris, els espanyols destinen una mica més del 13% del seu sou a menjar fora durant la jornada laboral. Amb aquestes xifres, és normal que cada vegada més treballadors triïn emportar-se el tàper.

Aquesta opció permet un estalvi considerable a final de mes i, a més, ajuda a evitar fregits o arrebossats i a controlar al màxim la dieta. «El tàper és només el recipient, però els teus plats poden ser igual de bons que si mengessis a casa i els preparessis al moment. Un error comú és associar-ho a menjars carregats d´hidrats», explica Bárbara Sánchez, dietista-nutricionista a barbaranutricion.com. Així ho corrobora Juana M. González, dietista-nutricionista de la clínica Alimmenta: «simplement cal planificar la setmana i les receptes perquè el menú sigui variat i saludable, i alhora segur».



Com evitar els errors més comuns



Res d´abusar de les llaunes de tonyina, omplir el tàper únicament de macarrons o fer-lo servir per guardar l´entrepà diari. «Podem menjar guisats de carn o peix, cremes de verdures, llegums en guisats o amanides de patata, cuscús o amanides de verdures amb pollastre o formatges», enumeren des d´ Alimmenta, i adverteixen que «és freqüent que al tàper hi falti algun grup d´aliments. Per exemple, en una amanida de tonyina i ou, hi faltarien els carbohidrats; en un plat de pasta amb carn, hi faltaria la verdura; en una amanida de verdures de l´hort amb arròs, hi faltaria algun aliment proteic».

La clau és, com descriu Sánchez, «intentar que sigui un àpat complet, tal com recomanen les guies de Harvard. És a dir, la meitat del plat ha de ser a base de fruites o verdures, un quart de proteïnes (carn, peix, ou, llegum) i un altre quart d´hidrats (arròs, pasta -millor integrals- o patata). A partir d´aquí, les combinacions són infinites».

La millor opció és servir el contingut en un plat i si no hi ha l'opció, escollir un recipient de vidre. Getty Images

Les nutricionisteses menten, a més, altres errors que sol cometre la gent a l´hora de preparar els tàpers i una llista de consells per solucionar-ho:



1) No mesurar la quantitat

Tendim a omplir l´ull abans que l´estómac. El recipient ha de tenir la mida adequada a la ració per evitar volums excessius o massa justos.



2) No planificar a l´avançada el menú setmanal i caure en la monotonia



No es tracta de llançar-se a la babalà a cuina, sinó que cada persona ha d´organitzar i gestionar el seu menú setmanal en funció del seu temps.



3) Abusar de les sobres



Si bé és cert que menjar de tàper permet aprofitar el que ha sobrat d´un àpat anterior, fer-ho sempre va en contra d´una dieta variada i equilibrada. Això no vol dir que no es pugui cuinar per a més d´un cop i utilitzar el que s´ha preparat en més d´un plat. Per exemple, una samfaina de verdures i tomàquet, serveix per acompanyar el pollastre a la planxa un dia i per consumir-la amb arròs dos dies més tard; els cigrons cuits, per fer un hummus amb pastanagues i per a una amanida de cigrons; les verdures al vapor, per consumir amb oli i espècies, i per barrejar en una amanida.



4) Pensar només en aliments freds

Hi ha molts guisats, carns, peixos amb salsa...que queden molt bé en el tàper.

Pensar només en aliments freds és un dels problemes més comuns que solem cometre amb el tàper. Getty Images

5) Amanida només amb vegetals



Una amanida és molt més que enciam. Ou, pollastre, quinoa, pasta... constitueixen el complement proteic i d´hidrats que fan d´aquest plat un aliment complet.



6) Manipular certs aliments o amanir les amanides abans de sortir de casa



Sempre cal posar l´amaniment quan s´ha de menjar el plat, per evitar que les fulles d´enciam o d´escarola es panseixin. Tampoc s´han de tallar a casa aliments que s´oxiden, com la poma o l´alvocat.



7) Oblidar-se dels llegums

Tant en guisats com en amanida, són el plat perfecte i nutricionalment més complet per portar a la feina. També és recomanable incorporar al menú productes de temporada i apostar sempre per ingredients sense greixos saturats.





8) Descongelar malament

Si el menjar en tàper s´ha congelat, és millor treure´l el dia anterior i permetre que es descongeli a poc a poc i a temperatura de refrigeració. Descongelant-lo el mateix dia pot ser que una part de l´aliment hagi quedat sense descongelar i, a més, a temperatura ambient hi ha més riscos higiènico-sanitaris, perquè els microorganismes poden créixer ràpidament i augmenta el risc d´intoxicacions.



9) No tenir en compte la temperatura

És recomanable utilitzar bosses isotèrmiques o plaques de gel per mantenir la temperatura del menjar durant el trasllat. La recomanació és cuinar bé els aliments peribles –hi ha més risc de contaminació si l´aliment està cru o mal cuinat–, no deixar els recipients al sol i, sempre que es pugui, refrigerar i conservar el menjar a la nevera fins al moment del consum. Tampoc s´han de barrejar aliments calents amb altres de refrigerats, com pot ser un làctic.



10) Passar per alt la neteja

Per evitar les contaminacions, les mans han d´estar netes, així com els draps de cuina, les superfícies de preparació i els recipients. S´ha d´evitar que els aliments, un cop cuinats amb temperatura,entrinencontacteamb aliments crus o verdures sense rentar o estris de cuina bruts.





11) Triar malament el tàper



Qualsevol capsa de plàstic no serveix. El tàper té un gruix i una composició que el fan resistent a la calor i que garanteixen que no allibera partícules tòxiques. Els símbols que tenen els recipients a la base indiquen si són aptes per a microones, rentavaixelles o congelador.

Els que són segurs i no hi ha transferència del plàstic porten el símbol d´una forquilla, però igualment el millor és servir el contingut en un plat i, si no hi ha aquesta opció, escollir un recipient de vidre. S´han d´utilitzar tàpers hermètics per transportar líquids, com ara sopes o cremes -els que es tanquen amb rosca són molt útils. Per a la carn o el peix, són millor els tàpers plans, quadrats o rectangulars, ja que són més fàcils d´emmagatzemar.