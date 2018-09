Consells per a una compra saludable i una bona planificació de menús

La planificació dels menús setmanals és una bona opció per seguir una dieta més equilibrada, «és garantia de menjar més sa», assegura la nutricionista Laura González. Fer una llista que limiti les despeses compulsives i innecessàries, seguir una ordre de compra i evitar anar al supermercat amb gana són alguns consells per començar amb bon peu.



Passos per a una bona planificació

Planificar els menús de la setmana ajuda a no improvisar en els dinars i sopars, amb la qual cosa és més senzill fer una dieta equilibrada. Per dur a terme una bona planificació s'han de tenir en compte una sèrie de factors, per exemple el nombre d'àpats que fem a casa, el nombre de comensals que som i els horaris que tenim (a quina hora arribem a casa, de quant temps disposem per fer el dinar o el sopar, quanta estona tenim per menjar...).

També és important revisar la nevera, el congelador i el rebost abans de fer la compra. D'aquesta manera ens assegurem consumir primer els aliments que tenim a casa i no desaprofitar menjar. Així s'aconsegueix fer una compra més sostenible.

Un cop tinguem aquests factors clars, és important fer una llista de la compra: «És una eina de gran utilitat per organitzar i identificar els productes i aliments que realment cal comprar», explica Laura González. A més, la llista de la compra permet estalviar temps.



Consells per a una compra sana

Una compra intel·ligent ha de ser

organitzada (portar sempre la llista de la compra), racional (comprar només allò que necessitem), amb criteri (llegir les etiquetes dels aliments) i segura (ordenar-la segons les característiques de conservació; o sigui, els congelats sempre al final).



Ordre de la compra

Primer, les begudes (aigua, llet...),

després l'oli, vinagre, llaunes de conserva, arròs, farina, llegums, ous... En tercer lloc la fleca, i a continuació els refrigerats (iogurts, fruites i verdures, carns, peixos...). Per acabar, els congelats (es poden fer servir bosses isotèrmiques per no trencar la cadena de fred).