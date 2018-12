Els aliments que ingerim influeixen en la salut visual

L'alimentació pot ajudar a prevenir problemes oculars i a cuidar la vista. La pastanaga és l'aliment al qual tradicionalment s'han atribuït més qualitats protectores en aquest sentit. Però n'hi ha més. Una alimentació rica en determinats nutrients disminueix el risc de progressió de la degeneració macular associada a l'edat, una patologia ocular que s'ha demostrat que el tabac i l'obesitat afavoreixen que aparegui. Per contra, la dieta mediterrània pot disminuir el risc que la malaltia progressi a estadis més avançats. Una dieta rica en vitamina B, C, D, àcids grassos, omega 3, zinc... disminueix el risc de progressió de la malaltia.



Com s'aconsegueixen aquestes aportacions nutricionals?

La clau es troba a apostar per aliments que continguin els nutrients esmentats, com ara oli d'oliva, raïm negre, verdures de fulla verda, fruites, salmó i nous, entre d'altres.

Segons explica la doctora Carmen Gutiérrez Rizo, «vam tractar un cas clínic molt significatiu, d'un pacient que va acudir a consulta perquè tenia metamorfòpsies (veure les línies rectes ondulades) en un ull. Després de fer un tractament amb complexos nutricionals, amb dos anys hem aconseguit que en bona part desapareguessin i mantingui la visió».

La doctora recomana una revisió anual amb l'oftalmòleg per a la detecció precoç de la malaltia, de cara a poder instaurar un tractament amb els complexos nutricionals si és el cas. Recorda també que, independentment de si hi ha un problema ocular o no, «tots hauríem de cuidar els hàbits alimentaris i apostar per la dieta mediterrània ja que els seus beneficis són múltiples i estan del tot contrastats».