Una llevadora dissenya un coixí que corregeix la posició incorrecta del fetus en el part

Una llevadora de Vall d'Hebron, Vanessa Bueno, ha disse-nyat un coixí postural per a embarassades que corregeix la posició incorrecta del fetus en el part i que, a més, facilita el descans de les dones durant el tercer trimestre de l'embaràs. En un 40% dels casos, el nadó es col·loca a la pelvis materna mirant cap amunt en lloc de fer-ho cap a baix, i això dificulta la seva sortida i augmenta el risc de cesària i de parts instrumentats. Aquest coixí ajuda el fetus a girar-se i a mirar cap a baix. Les embarassades, tombades de costat, es col·loquen el coixí entre les cames perquè la pelvis quedi més oberta i provocar la rotació interna del genoll de la cama superior.

Aquesta idea es basa en un assaig clínic de Bueno sobre com facilitar la rotació del fetus durant el part quan hi ha una posició incorrecta. La postura ideal és amb la dona tombada de costat i la cama superior paral·lela a la inferior, amb el genoll girat cap a l'interior.

Per avaluar els efectes d'aquesta postura, es va fer un estudi fent servir elements de la llitera per elevar la cama amb la dona de costat. Els resultats van mostrar que hi havia més parts vaginals i que les cesàries es reduïen un 16%. També baixava la morbiditat materna i fetal, així com l'estada hospitalària i les visites posteriors a urgències. Les dones se sentien satisfetes amb el treball de part en aquesta postura, però si és molt llarg fer servir un camal redueix la comoditat. Per això que la llevadora va dissenyar un coixí que aconseguís la mateixa postura. Bueno ha destacat que també és molt útil si l'orientació del fetus és correcta, perquè igualment provoca l'obertura de la pelvis i aquest té més espai per sortir.

D'altra banda, ajuda qualsevol embarassada a millorar el seu descans durant el tercer trimestre. La postura que es recomana per millorar l'oxigenació del fetus i reduir les baixades de tensió és la posició lateral, i aquest coixí permet mantenir-la durant moltes hores de forma còmoda, evitant molèsties i dolors lumbars.