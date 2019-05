L'endometriosi, una malaltia inflamatòria crònica «amagada i estigmatitzada»

Ginecologia

L'endometriosi és una malaltia que es calcula que afecta un 10% de les dones en edat fèrtil però que es triga entre sis i vuit anys a diagnosticar. Tot i que és una patologia benigna, pot provocar problemes «molt severs» de salut perquè causa dolors intensos, pot afectar òrgans importants com els ronyons o, fins i tot, derivar en esterilitat. Per escurçar el tems de diagnòstic i abordar el tractament, l'Institut Català de la Salut (ICS) a Girona ha creat una unitat específica que ha entrat en funcionament aquest mes de maig. La consellera de Salut, Alba Vergés, subratlla que l'objectiu és posar el focus en una malaltia «fins ara amagada o estigmatitzada». «Tenir dolors forts amb la regla no és normal i hauria de ser un dels primers tocs d'atenció», afegeix la doctora Gemma Clemente. Una de les principals novetats és que congelaran òvuls de les pacients amb risc de tenir problemes de fertilitat com a conseqüència de la malaltia.

La ginecòloga Gemma Clemente ha detallat que es calcula que un 10% de les dones pateixen, en diferents graus, aquesta malaltia inflamatòria crònica que es caracteritza pel creixement de teixit endometrial fora de la cavitat uterina. Gairebé la meitat de dones que tenen endometriosi (el 47%) presenta símptomes en l'etapa de la joventut, abans de fer els 20 anys. Tot i això, aquesta malaltia sol ser diagnosticada amb anys de retard, entre sis i vuit de mitjana. D'una banda, perquè no es practiquen les proves de diagnòstic adequades a la pacient que ajudin a fer-ne el diagnòstic i, de l'altra, perquè històricament s'ha normalitzat i acceptat el dolor durant la menstruació.

«Hi ha molt desconeixement perquè hi ha una normalització del dolor menstrual. Es considera normal estar al llit els dies de regla quan no ho és i hauria de ser un senyal d'alerta», apunta Clemente, i afegeix que les dones que tinguin dolors intensos durant la menstruació haurien de consultar-ho al metge de capçalera perquè les derivés a un especialista.



«M'he sentit molt sola»

Una de les dones diagnosticades d'endometriosi és la Rosa, que té 45 anys. En el seu cas, detalla que ja des de ben jove va començar a tenir dolors amb la regla. Aleshores, va anar al ginecòleg però no li van diagnosticar la malaltia. «L'únic que feien era donar-te pastilles anticonceptives per controlar els dolors», recorda. El diagnòstic va arribar l'any 2014, després que l'endometriosi li provoqués problemes a l'hora d'orinar o defecar. En un primer moment, un equip mèdic li va dir que podia tractar-se d'un càncer de còlon però finalment els professionals van tenir el diagnòstic real. El cas de la Rosa és una endometriosi «severa» que la va fer passar pel quiròfan i que actualment també li provoca complicacions que, si el tractament farmacològic no funciona, pot causar que l'hagin de tornar a intervenir.

Les pacients que tenen endometriosi han de recórrer freqüentment a intervencions quirúrgiques per extirpar quists. Aquestes operacions poden repercutir en una disminució de la presència d'ovòcits i que això derivi en una esterilitat, que es dona en una forquilla del 30 al 40% dels casos. «Vaig intentar ser mare però no vaig poder per la malaltia, em vaig fer una in vitro però no va funcionar», explica la Rosa.

Una novetat de la unitat és que inclou la congelació d'òvuls en l'abordatge de les pacients amb endometriosi. En cas de preveure que una intervenció quirúrgica pot afectar la fertilitat de la pacient, s'avaluarà l'opció de preservar òvuls per a una futura reproducció assistida. «En casos concrets preservarem ovòcits per guardar-los i utilitzar-los en cas que la pacient es vulgui quedar embarassada», diu la doctora.