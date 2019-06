Els dermatòlegs alerten d'un augment brutal de la sífilis a Europa

El 47è Congrés Nacional de Dermatologia i Venereologia, que se celebra del 5 al 8 de juny a Barcelona, ha posat de manifest aquest dijous que la infecció de transmissió sexual coneguda com a sífilis ha augmentat un 76% a Europa des del 2013. La gonorrea ha pujat un 67% en el mateix termini, i la clamídia un 22%. El congrés reuneix 1.600 especialistes d'arreu del món en una trobada que ha servit per posar de manifest que aquestes infeccions, la manifestació més ràpida de les quals s'expressa a la pell, poden passar desapercebudes "si no s'utilitza el preservatiu durant les relacions sexuals". De fet, els experts alerten de la relaxació social a l'hora de fer servir aquest anticonceptiu, fet que atribueixen a la pèrdua de la por al VIH.

Aquest tipus d'infeccions poden aparèixer en forma d'úlceres, berrugues o exantemes en parts del cos extragenitals per la inoculació directa del microorganisme "mitjançant petites erosions o per la disseminació de la infecció", segons ha explicat la dermatòloga Maria Ubals en una conferència al congrés.

Ubals també ha indicat que sífilis, gonorrea i clamídia centren part de les consultes que atenen els dermatòlegs, per la qual cosa ha considerat "imprescindible" que aquests professionals tinguin un paper "central" en el diagnòstic i el maneig d'aquests pacients.

D'altra banda, en el simposi també s'ha posat sobre la taula la necessitat "imperant i urgent" de "connectar amb els joves", que no han viscut la pandèmia del VIH dels anys 80 i 90 i "creuen que no estan en risc" de contreure'n, cosa que els porta a no utilitzar el preservatiu en les relacions sexuals, segons Alicia Comunión, membre del Centre de prevenció d'infeccions de transmissió sexual i Sida de l'Ajuntament de Madrid.