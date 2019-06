Set consells per combatre l'onada de calor

Amb l'arribada de l'estiu, patirem en els pròxims dies una intensa onada de calor, de manera que és hora de buscar remeis amb què combatre les altes temperatures.

Són diverses les recomanacions que podem seguir per suportar aquesta onada de calor:

1. Beveu molta aigua sense esperar a tenir set. Entre set i vuit gots diaris (aproximadament uns 2 litres) són necessaris per mantenir-se correctament hidratat davant les altes temperatures o onades de calor. En el cas dels nens i ancians, la vigilància serà més gran, sobretot si es troben sols o malalts i, a més d'aigua, és convenient la ingesta de begudes isotòniques per recuperar les sals minerals i, si és possible, a una temperatura adequada .

2. Eviteu sortir durant les hores centrals del dia i estigueu la major part del temps en llocs frescos, a l'ombra o climatitzats. A casa, es recomana descansar a les zones més fresques i regular la temperatura a la nit, ja que el cos es refreda durant el son.

3. Eviteu menjars abundants, mengeu a canvi fruites i verdures. Davant l'onada de calor, fer àpats lleugers i frescos sempre afavoreix la digestió i mitiga els efectes de la calor. Fer àpats menys abundants i més vegades al dia no només ajuda a sentir-nos millor sinó que és més saludable.

4. Vestir roba lleugera i transpirable és la millor opció per a nens i adults. Les peces amb teixits naturals, lleugeres i folgades ajuden a sentir-nos més còmodes tant dins com fora de casa. A més, els colors clars atreuen menys els raigs del sol i fan que la sensació de calor sigui menor.

5. Eviteu practicar esports a l'aire lliure durant les hores centrals i més caloroses, entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda. Recordem que realitzar activitat física intensa durant les hores centrals del dia pot ser causa d'insolació. Així, no només és aconsellable reduir el ritme d'exercici durant aquesta època de l'any sinó que, a més, hem de prestar màxima atenció als nens menors de tres anys, els quals hauran d'evitar l'exposició al sol sempre que sigui possible.

6. No oblideu la protecció solar a la pell. En el cas dels nadons, la seva pell és molt més sensible i l'exposició al sol els pot produir greus cremades encara que sigui durant poc temps. Per a ells, així com per a nens i ancians, sempre és millor utilitzar un factor alt i adequat. L'ús d'ulleres de sol i barret ajuda a protegir la vista dels més petits i els cops de calor.

7. En cas d'estar enllitat per malaltia o per edat, el sistema de control de temperatura per la suor no funciona eficaçment, de manera que cal vigilar que la persona enllitada no romangui molt tapada i refrescar-li la pell de les extremitats cada hora amb un drap humit per simular suor.