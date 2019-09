Un consum elevat de refrescos ensucrats s'associa a més risc de mort

Un gran consum de begudes tipus refresc, tant les que tenen sucre com les endolcides artificialment, s'associa a un augment del risc de mort, segons les conclusions d'un estudi internacional basat en la població de prop de 452.000 persones de 10 països europeus seguits durant un període de 16 anys. En l'estudi hi han participat investigadors de l'Institut Català d'Oncologia i de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge . Els autors de l'estudi consideren que les seves conclusions han de servir per impulsar iniciatives de salut pública per limitar el consum de refrescos.

Segons els principals resultats de l'estudi, beure dos o més gots al dia, en comparació amb menys d'un got al mes, de refrescos endolcits amb sucre o artificialment s'ha associat amb un risc més elevat de mort per totes les causes. Es va trobar un risc més elevat de mort per malalties circulatòries associades a consumir dos o més gots al dia de begudes refrescants, així com més risc de mort per malalties digestives associades a beure'n un o més d'un got al dia.

D'altra banda, no es va observar cap associació entre el consum d'aquest tipus de begudes i la mortalitat en càncer.