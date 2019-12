Menjar dues pomes al dia ajuda a mantenir el colesterol baix i a combatre el risc de malalties cardíaques, segons un estudi un equip de científics dirigit per la Universitat de Reading en col·laboració amb l'Institut Fondazione Edmund Mach (FEM), Itàlia, que ve a confirmar els beneficis d'aquesta fruita.

L'estudi, que va ser publicat en la revista mèdica 'The American Journal of Clinical Nutrition', va descobrir que menjar pomes que eren riques en fibra i compostos anomenats polifenols reduïa la quantitat de colesterol total i LDL i els marcadors millorats associats amb la salut dels vasos sanguinis en els participants que havien augmentat lleugerament els nivells de colesterol en la sang.

"Aquest últim estudi mostra que l'impacte d'un canvi en la dieta fàcil d'implementar podria tenir un impacte important en les mesures clau de risc de malaltia cardíaca. Un interès particular en aquest estudi és com les dues pomes senceres, en lloc d'una beguda de suc de poma amb sucre i calories, han tingut un efecte significatiu en els marcadors de salut cardíaca dels participants", ha explicat la professora Julie Lovegrove, directora de la Unitat de Nutrició Humana Hugh Sinclair de la Universitat de Reading.

"Sembla que el vell adagi d'un dia de poma era gairebé correcte", ha assenyalat. No obstant això, diuen els investigadors que es necessiten assajos controlats aleatoris amb una potència adequada per a confirmar aquestes dades i explorar els mecanismes. I, per tant, en cap cas es recomana deixar la medicació que s'estigui prenent en incorporar aquestes fruites.

Altres estudis d'intervenció en humans també suggereixen possibles efectes hipolipemiants de les pomes, però els resultats manquen de consistència, tal vegada a causa de les diferències en els productes de poma provats, que han inclòs pomes senceres fresques (WA), pomes seques, pell de poma, tèrbol i suc de poma clar i polifenols purs de poma; dosi i característiques moleculars dels components actius; durada de l'estudi; grandària de la mostra; i l'ús de controls apropiats.



Estudi amb 40 persones

En aquest estudi es va realitzar una intervenció dietètica de 8 setmanes, i es va examinar la hipòtesi que la suplementació de la dieta habitual de 40 subjectes sans lleument hipercolesterolèmics amb 2 pomes fresques (Renetta Canada) diàriament resultaria en una reducció del colesterol total i efectes beneficiosos sobre la funció vascular i altres marcadors de malaltia cardiovascular (ECV), en comparació amb una beguda de control de poma amb sucre.