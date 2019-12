Dos de cada tres menors d'edat estan mal alimentats, segons Unicef

Segons un informe d'Unicef sobre l'alimentació i la nutrició infantil, un de cada tres infants menors de cinc anys està desnodrit o pateix sobrepès. Gairebé dos de cada tres infants d'entre sis mesos i dos anys no reben aliments adequats per al creixement del seu cos, una situació que pot perjudicar el desenvolupament cerebral, interferir en el seu aprenentatge, debilitar el seu sistema immunitari i augmentar el risc d'infecció, i en alguns casos, de mort.

En un treball fet per l'ONG i la Fundació Gasol, el 35% dels nens i nenes de 8 a 16 anys tenen excés de pes a causa d'una dieta inadequada o hàbits no saludables, com no fer exercici de forma habitual o passar massa temps davant de les pantalles.

A Catalunya, les darreres dades de l'Enquesta de Salut diuen que el 31,2% de nens i nenes de 0 a 17 anys tenen excés de pes, dels quals 20,3% tenen sobrepès i el 10,9%, obesitat. Catalunya ocupa el 8è lloc entre les comunitats autònomes pel que fa al percentatge d'infants i adolescents amb sobrepès i obesitat. Per a Javier Martos, director executiu d'Unicef, l'obesitat també està relacionat amb un «pitjor rendiment escolar» i augmenta les possibilitats de patir «trastorns d'autoestima».