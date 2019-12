Vols eliminar greix corporal i modelar el cos?

Fer exercici físic i una dieta saludable són clau per evitar sobrepès, però quan no donen els resultats esperats hi ha zones del nostre cos que acumulen greix. Hi ha la possibilitat de recórrer a tractaments medicoestètics que ajuden a aconseguir un cos proporcionat. La lipoescultura i la lipolàser són tractaments estrella.



Lipoescultura corporal

La lipoescultura corporal és una intervenció quirúrgica que permet eliminar el greix localitzat en diferents zones del cos (abdomen, malucs, cul, braços...). S'extreu a través d'un sistema d'aspiració i es modela la zona per aconseguir una figura amb millor contorn corporal. Està indicada tant per dones com per homes amb pes normal o obesitat lleu que presenten acumulacions de teixit adipós en àrees localitzades. No requereix ingrés clínic i es fa amb anèstesia local i sedació.

Una visita personalitzada és el el primer pas per a totes aquelles persones que us plantegeu fer una lipoescultura. A Manresa, a la consulta del Doctor Sáez et garantim un qüestionari sobre l'estat de salut i les expectatives. I a partir d'una valoració individualitzada exposem la tècnica que s'utilitzarà i els resultats que es poden aconseguir amb la intervenció.

Les àrees més freqüentment tractades són: mentó i coll, braços, esquena, abdomen i cintura, glutis, cuixes i malucs, genolls i ginecomàstia. La lipoescultura es pot fer a qualsevol edat però els pacients amb bona elasticitat cutània aconseguiran uns millors resultats, ja que la pell s'adaptarà més fàcilment al nou contorn després d'eliminar el greix subjacent en excés.

Tot i que la lipoescultura no és un tractament per a l'obesitat generalitzada, pot millorar el contorn i, a vegades, és l'únic mètode per eliminar dipòsits localitzats de greix que no responen a la dieta o l'exercici.



Lipolàser

Una altra tècnica de liposucció més innovadora és la lipolàser, que utilitza la tecnologia del làser díode per liquar el greix abans de ser succionat. És una intervenció quirúrgica que se sol fer sota anestèsia local amb sedació i en règim ambulatori.