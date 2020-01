Cinc receptes depuratives per a després de Nadal

Amb les dates assenyalades arriben els sopars i excessos culinaris diversos que faran que la dieta habitual es vagi al trast. Excedir-se per Nadal és possible si saps com. Existeixen desenes de receptes sanes i sense calories perfectes per a aquests menjars de l'endemà i també per a l'estómac, que es ressent amb tant menjar nadalenc.

Apunta, aquests són els menjars després del Nadal que et faran acabar amb les toxines de les festes:



Regirat d'espàrrecs i bolets



Ingredients:

- 1 manoll d'espàrrecs

- 2 grans d'all

- Bolets de temporada

- Ous camperols

- Sal, oli i pebre

Preparació

Pot ser que sigui la recepta més senzilla del món al mateix temps que saborosa. Els regirats són benvinguts en tota dieta depurativa. Així, neteja i trosseja els espàrrecs en trossos petits igual que els bolets (o xampinyons). Pica l'all molt petit i afegeix-lo a la paella amb una mica d'oli (una cullerada). Afegeix després els espàrrecs i els bolets fins que s'ofeguin bé. Finalment, apaga el foc i afegeix els ous sencers (sense batre) i remou després de tirar sal i pebre.



Salmó amb verdures

Ingredients:

- 2 lloms de salmó

- 1 ceba

- Pebrot verd i vermell

- 1 pastanaga

Preparació

Salpebra els lloms de salmó posa'ls sobre paper de forn en una safata de forn. Pica totes les verdures (poden ser altres diferents de les de la recepta)en juliana i les poses al voltant del peix. Tira un rajolí d'oli i fica al forn uns 10-15 minuts a 200 graus.

Amanida d'endívies amb formatge i nous

Ingredients:

- 3 endívies

- Canonges

- Formatge fresc desnatat (50 grams)

- 6 nous

- Sal i pebre

Preparació

Aquesta recepta és molt fàcil. Tan sols cal rentar les endívies i canonges i posar-los en un bol. S'afegeix el formatge fresc desnatat tallat en daus i unes quantes nous. Després se salpebra al gust i es tira un rajolí d'oli (una cullerada).



Broquetes de pollastre i pinya

Ingredients:

- Pit de pollastre (120 grams)

- Pinya natural (90 grams)

- Sal i pebre

Preparació

Comencem salpebrant els trossos de pollastre. Després, es parteixen per la meitat els pals de broquetes i s'enfila el pollastre i la pinya de manera alterna. S'unten d'una mescla d'oli amb sal i pebre, es cobreixen amb paper film i es deixen 30 minuts a la nev. Posteriorment, s'emboliquen en paper d'alumini i es fiquen al forn durant 10 minuts a 200 graus.



Iogurt amb maduixes i nabius

Ingredients:

- Iogurt natural sense sucre (100 grams)

- Maduixes

- Nabius

- Sucre bru

Preparació

Es posa el iogurt en un bol (preferiblement si és iogurt grec, que té textura). S'afegeixen els fruits vermells trossejats i un polsim de sucre bru. Es pot deixar així o passar per la liquadora per a fer una espècie de batut.