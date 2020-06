La fruita de moda entre els famosos per aconseguir perdre pes sense esforç

A l'hora de perdre pes, el més important és canviar la forma com t'alimentes. Té la seva lògica. L'única manera d'aprimar-se és assolir en el que es considera un dèficit calòric. És a dir: has de gastar més calories de les que consumeixes i això només podràs fer-ho si substitueixes els ultra processats que abunden a moltes llars per altres elements naturals que t'aporten més nutrients i que et donen energia per afrontar el teu dia a dia però sense afegir calories innecessàries.

Un dels canvis obligatoris a l'hora de perdre pes és el de substituir totes les postres i els "piscolabis" de mig matí o de mitja tarda per aliments més naturals com ara la fruita. I si parlem d'aquest tipus d'aliments una de les varietats que està més de moda és, sens dubte, l'alvocat.

Aquesta fruita té molts beneficis i molts famosos l'han descobert i la promocionen a les xarxes socials. És un producte amb molt de greix que t'ajudarà a baixar la panxa de cara a l'"operació biquini". I és que no tot el greix és dolent. Més aviat al contrari. Necessites greix per viure i per seguir amb les nostres activitats del dia a dia però greix beneficiós com el que té l'alvocat.

I ara ve la gran pregunta, quan l'has de menjar? Pel seu sabor, l'alvocat serveix per a gairebé tot. Però el més beneficiós és consumir-lo durant l'esmorzar amb una mica de pa i, per exemple, oli d'oliva. I és que com més saciant sigui l'esmorzar millor t'anirà, ja que aconseguiràs no picar entre hores. De vegades, en aquest primer àpat del dia abusem dels dolços que ens fan pujar molt de pressa el sucre a l'organisme i que també fan que tinguis gana al cap de molt poc temps.

L'alvocat seria, per tant, la primera fruita que ens hauríem de menjar cada dia, però no l'única. (Recorda que a internet tens multitud de pàgines que oferiran moltes receptes perquè puguis gaudir d'aquesta fruita en mil i una versions). Després, per aconseguir el teu objectiu de cinc peces de fruita i verdura al dia, pots anar un pas més enllà i endur-te a la feina una poma o un plàtan per complementar la teva dieta rica en nutrients. Recorda, finalment, que aprimar-se necessita el seu temps. Ha de ser, com a mínim, un objectiu a llarg termini. Cal canviar els hàbits i, també, tenir paciència.