Althaia rep milers de donacions

L'onada de solidaritat durant aquests darrers mesos ha estat molt important per combatre la pandèmia de la covid-19. Els hospitals catalans han rebut milers de donacions d'empreses, institucions, entitats i particulars. Aportacions i accions altruistes que han servit per abastir de material els centres sanitaris.

A Althaia, a Manresa, el degoteig de donacions ha estat constant i les xifres són molt altes. Un total de 190 empreses han fet algun tipus d'aportació d'equips de protecció individual, productes d'alimentació o equipaments, que han ajudat a fer front a la crisi sanitària del coronavirus. La Fundació Althaia agraeix «aquest esforç que han fet les persones tant a títol individual com les empreses privades. La resposta de la societat ha estat molt important».

Com a dada significativa, cal destacar que la xifra de donacions d'equips de protecció individual (EPI) a Althaia supera les 125.000 (vegeu les aportacions detallades al requadre del costat).

Joan Sebarroja ha coordinat l'equip de Voluntaris del Bages que ha treballat intensament per fer arribar material a hospitals, residències i comerços bagencs. Explica que s'han fet grups a deu pobles del Bages «per a la fabricació de productes necessaris. Hi ha hagut molts voluntaris, entre ells enginyers experts en impressió 3D».

Campanya de captació de fons a l'hospital

Althaia va encetar a l'abril una campanya de captació de mecenatge per ajudar a donar una millor resposta a la crisi sanitària provocada pel coronavirus. S'han rebut 84 donacions de particulars, i hi ha hagut 10 donacions més d'empreses. Aquests fons serveixen per cobrir les noves necessitats que ha generat l'emergència sanitària que va obligar a transformar completament l'estructura de la institució: nous equips assistencials, equips de protecció per als professionals, llits, etc. Les donacions també es destinen a finançar els estudis d'investigació sobre el coronavirus SARS-CoV-2 liderats per la Fundació Althaia.