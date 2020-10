L'únic producte que has de desterrar de la teva dieta per perdre cinc quilos de pes en un mes

Ho diuen els nutricionistes, que evidentment són els que més saben dels consells que hem de seguir per perdre pes: moltes vegades ens fixem massa en el que mengem i mesurem constantment les calories de cada dinar i de cada sopar sense tenir per a res en compte que la dieta bàsica no ha de ser només baixa en greixos, també ha de ser sana. I perquè sigui saludable i t'ajudi a perdre greix en una dieta has de treure tot just quatre coses. Una d'elles: el sucre. El producte més demonitzat dels últims anys ha de sortir del tot de la dieta. Amb aquest petit gest aconseguiràs perdre fins a cinc quilos en un mes. Però abans dels resultats anem pas a pas, com es pot eliminar el sucre?

El primer: en les begudes i a l'esmorzar

Si prens cafè (o fins i tot te) a primera hora del matí el més normal és que li posis un parell de cullerades de sucre. Ho fa gairebé tothom. Doncs bé, aquest és un gest dels que has de començar a canviar. Els experts diuen que és fàcil acostumar-se al gust del cafè sense dolç. Però en l'esmorzar és important també que oblidis els pastissos i els canviïs per un bon iogurt amb fruita o per pa integral amb oli. Tot són calories que vas restant per aconseguir el teu objectiu d'aprimar-se.

Les postres

A l'hora de menjar és tan important el primer plat com les postres si el que busques és aprimar. Substituir el sucre dels pastissos o els brioixos industrials després de menjar és fàcil: opta per la fruita. Són unes postres molt més sanes, recomanades per tots els nutricionistes i que té, a més, dues bones característiques que t'ajudaran a aprimar: la fruita és un producte saciant i que té sucre de molt fàcil absorció pel cos.

Els refrescs

Si et passes a la gamma "zero" del teu refresc habitual (avui en dia tots tenen aquest tipus de productes), aconseguiràs restar moltes calories. Però no només has de fer-ho quan menges o sopes a casa. Recorda el teu canvi quan surtis a sopar o a dinar fora. I, per descomptat, oblida't de l'alcohol.

A "menjars entre hores"

L'hora de picar alguna cosa a mig matí o a mitja tarda a la feina són dos bons moments per desterrar el sucre. Oblida't de les pastes industrials i les palmeres de xocolata i substitueix-les, per exemple, per fruits secs.

I, sobretot, fes-ho per la teva salut

Fa anys va sorgir una campanya a la xarxa que sota la denominació de "sinazucar.org" tractava de convèncer el consumidor de la gran quantitat de sucre que prenem en el dia a dia. Un consum excessiu que està darrere de moltes malalties. En lloc d'això, toca potenciar aquells productes que aporten beneficis per a la nostra salut i que ajuden a perdre pes. És el cas d'aquest aliment que, inclòs en el teu sopar, t'ajudarà a baixar aquests quilos de més.