Coinfecció grip i la covid-19 és poc probable, però possible, segons metges

Una coinfecció de grip i la SARS-CoV-2 al mateix temps és poc probable, però possible, i pot incrementar el risc de complicacions i de mort, segons ha alertat l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) en una guia sobre com fer front a l'epidèmia de grip en el context de la pandèmia del coronavirus.

La guia, escrita pels metges especialistes en medicina preventiva Anna Vilella, Gemina Santana, Marta Tortajada i Antoni Trilla, tots ells també facultatius de l'Hospital Clínic de Barcelona, reconeix que "el futur immediat és incert" perquè es desconeix com es comportaran la SARS-CoV-2 i el virus de la grip compartint espais i temps. Després de recordar que les mesures de prevenció de la covid-19 -mascareta, distància i higiene de mans- són també eficaços per prevenir la grip, la guia aconsella vacunar-se contra la grip "per evitar la coinfecció i per alleujar la tensió del sistema sanitari".

Els quatre metges ho aconsellen especialment a totes aquelles persones amb factors de risc -majors de 60 anys, persones amb malalties de base i embarassades, entre d'altres- així com als col·lectius essencials que poden resultar transmissors de la grip, com el personal sanitari o els docents. "La vacuna de la grip no augmenta el risc d'infecció, complicacions o mort per covid-19", subratllen els investigadors de l'ISGlobal, centre de recerca impulsat per La Caixa. "Aquest any, la situació amb què ens enfrontaren al virus de la grip serà totalment diferent de la d'altres anys. Estem immersos en una segona onada de covid-19, amb un sistema sanitari molt tensat i amb els professionals sanitaris molt cansats", alerten els especialistes en la guia.

"Una epidèmia de grip destacable i fins i tot moderada -afegeixen- podria desbordar un sistema que ja està funcionant al límit, a més d'augmentar la morbiditat i mortalitat globals". En la setmana en què està previst que comenci a Catalunya la campanya de vacunació de la grip, l'ISGlobal recorda que la grip causa cada any entre 290.000 i 650.000 morts a tot el món, i afecta entre 3 i 5 milions de persones, la majoria amb un quadre clínic lleu que es resol amb pocs dies de tractament simptomàtic.

La mortalitat de la grip se situa en al voltant d'un 0,1% (una mort per cada 1.000 casos de grip), mentre que la covid-19 arriba a almenys l'1%. Tots dos virus, grip i la SARS-CoV-2 es transmeten de la mateixa manera, a través de les secrecions respiratòries de persones infectades, principalment per contacte directe amb gotes respiratòries de més de cinc micres, capaços de transmetre a distàncies de fins a dos metres, i pel contacte amb superfícies o objectes que s'han contaminat amb aquestes, assenyala la guia. En la grip, els nens són grans disseminadors de la malaltia, i pel que sembla no passa amb el coronavirus que causa la covid-19.

Els especialistes expliquen que hi ha quatre tipus de virus de la grip: A, B, C i D, i els del tipus A i B són els responsables de les epidèmies anuals de grip estacional, que en el cas d'Espanya sol començar al novembre i allargar fins al febrer o març. La guia indica que la vacuna de la grip és "segura" i la seva efectivitat estimada oscil·la entre el 25% i el 60% "condicionada pel tipus de soques circulants durant el període epidèmic que s'estudiï".

Els metges apunten que algunes teories indiquen que "la circulació simultània de dos virus respiratoris comporta el desplaçament d'un d'ells" i per això temen que prevalgui "el més fort", la SARS-CoV-2, tot i que reconeixen que "fins ara no deixen de ser especulacions, que no sempre es compleixen". Posen com a exemple que durant la pandèmia de grip del 2009 van circular de manera simultània dos virus de la grip, l'H1N1 i l'H3N2.

"El panorama que se'ns presenta aquest any és incert: davant de dues infeccions víriques que tenen en comú l'òrgan diana (pulmó i vies respiratòries), que comparteixen els mateixos factors de risc de gravetat i complicacions, i que tenen la mateixa via de transmissió, què podem esperar aquest hivern?", es pregunten els quatre metges del Clínic. "No podem preveure el futur, i molt menys què passarà amb la trobada dels dos virus", reconeixen, encara que es remeten al que ha succeït aquest hivern a l'hemisferi sud, on la temporada de grip "ha passat totalment desapercebuda i pràcticament no hi ha hagut circulació de virus de la grip", que podria explicar-se perquè les mesures anti-Covid adoptades han impedit la transmissió de la grip.

"Però no podem relaxar-nos, hem d'estar preparats per al pitjor", assenyalen els metges, que veuen una altra dificultat en diferenciar quadres clínics similars entre la grip i la SARS-CoV-2.