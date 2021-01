Salut espera tenir vacunades en quinze dies «el màxim nombre de residències»

Salut confia vacunar en 15 dies «el màxim nombre de residències» de Catalunya, segons la subdirectora general de Promoció de Salut del Govern, Carmen Cabezas. Cabezas ha dit que espera que el retard logístic en l'arribada de les 60.000 vacunes de Pfizer no afecti els plans de vacunació de la covid-19 a Catalunya, que ja preveuen les injeccions entre els dimarts i els dissabtes i reserven els dilluns com a dia per «acabar de fixar agendes i assegurar que les vacunes arriben». «Un cop aquí ja tenim absolutament controlada la distribució», ha assenyalat Cabezas.

En aquest sentit, ha dit que d'entrada es vacunaran més persones grans de residències. «Començarem per les residències grans, i per les verdes, és a dir, les que ara no tenen casos», ha remarcat. «Intentarem pentinar en 15 dies totes les residències, totes les verdes i taronges. En les vermelles, les que tingui un brot, parlarem amb els companys de vigilància epidemiològica per veure quina és la millor solució».

Màximes garanties de seguretat

Segons la subdirectora general de Promoció de Salut del Govern, fins i tot en casos de residències amb brots, la vacuna es pot arribar a considerar «una estratègia per intentar parar» els contagis però caldrà fer-ho «amb les màximes garanties de seguretat».

A finals de març, Salut confia tenir vacunats els usuaris de residències, els sanitaris i també la gent gran molt dependent o amb discapacitats severes. A partir de març, el protocol estableix que s'iniciaria la vacunació a la gent gran – amb una estratègia similar a la que se segueix per la grip- i després de l'estiu es vacunarà la població general. Cabezas ha recordat que, per ara, les vacunes estan només limitades a la població de més de 16 anys, perquè encara no hi ha prou «evidències» sobre els seus efectes en els més petits.

Cabezas ha indicat que la immunitat de grup es podrà assolir si hi ha un 80% de vacunats, una xifra que no preveu fins a finals d'any. «Catalunya farà tot el possible perquè la immunitat de grup sigui quan abans millor, però cal ser realista», ha dit, assenyalant però que es va «pel bon camí» i que les vacunes «canvien totalment la situació».

La subdirectora general de Promoció de Salut ha defensat la utilitat de les vacunes, i ha recordat que els ciutadans no som «conillets d'índies». «Ja no són assajos clínics, hi ha gairebé 5 milions de vacunats al món i no hem sentit cap notícia de reacció adversa greu», ha remarcat.

Com funciona?

Les vacunes ja són una realitat. La desenvolupada per Pfizer i BioNTech ha estat la primera a arribar al nostre territori, però, com funciona? La vacuna de Pfizer conté quatre sals que formen una solució salina tamponada amb fosfat, PBS, que serveix per a mantenir el pH (acidesa) de la vacuna en nivells similars a les del cos d'una persona. A més, la vacuna compta amb sucre, un anticongelant natural, que permet que les esferificaciones amb l'RNA puguin congelar-se aquestes baixes temperatures.



La vacuna de Pfizer/*BioNTech requereix de dues dosis, dues injeccions separades per 21 dies de diferència. Cada vial de la vacuna conté cinc dosis de 0,3 mil·lilitres cadascuna i ha d'estar congelat abans de la seva injecció. La vacuna ha de diluir-se amb una solució sortida i ser utilitzat en un màxim de sis hores.



Segons l'Organització Mundial de la Salut, s'espera que sigui eficaç durant almenys sis mesos. Per aconseguir immunitat global, farà falta vacunar al 70% de la població.