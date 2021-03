Avenços per tractar la còrnia, la finestra de l'ull, i recuperar visió

Parlem sobre trasplantaments de còrnia amb el Dr. Óscar Gris, de l'IMO Grup Miranza, expert en diferents tècniques per dur a terme aquest tipus de cirurgia.

Per què es fa un trasplantament de còrnia?

El trasplantament de còrnia és un tractament quirúrgic que fem als pacients que tenen la còrnia molt danyada, ja sigui a causa d'un accident o per malalties que causen certes opacitats o alteracions en la seva forma, com els casos severs de queratocon. El principal objectiu d'aquesta intervenció és recuperar o millorar la visió del pacient i, per a això, trasplantem total o parcialment la còrnia danyada canviant-la per una de sana.

És possible trasplantar només una part de la còrnia?

Sí, són diverses les tècniques que es poden dur a terme. Podem trasplantar de manera selectiva la part anterior o la part posterior de la còrnia, segons el cas de cada pacient. Una de les més comunes és DMEK (trasplantament endotelial de membrana de Descemet), que vam començar a dur a terme a l'IMO Grup Miranza fa més d'una dècada, amb molt bons resultats. En l'actualitat, representa més del 50% dels trasplantaments de còrnia que fem, ja que són molts els pacients amb problemes en aquesta zona, anomenada endoteli.

És una tècnica segura?

Són molts els avantatges d'aquesta tècnica, que no és tan invasiva. A més, el temps de recuperació és més curt i el pronòstic del pacient és millor, de manera que disminueix complicacions postoperatòries, després de la cirurgia i a llarg termini. De fet, generalment els pacients que operem recuperen el 95% de la visió i el risc de rebuig és molt baix (menor al 3%). No obstant això, és important recalcar que no tots els pacients són candidats a aquest tipus d'intervenció, cal fer un estudi oftalmològic previ i valorar si és la millor opció. A més, és important posar-se en mans expertes, és a dir, d'un oftalmòleg especialitzat en aquests procediments perquè també pugui solucionar les possibles complicacions.

Quines altres tècniques hi ha?

Si la lesió corneal és molt severa o està molt estesa, l'únic tractament eficaç és quirúrgic. En paral·lel, des de fa un parell de dècades, fem també trasplantaments de cèl·lules mare de la còrnia per donar solució a persones amb certs tipus d'alteracions de la superfície ocular. Aquestes cèl·lules es poden obtenir d'un donant o de l'altre ull del mateix pacient (si està sa) i es cultiven en un laboratori per posteriorment trasplantar-les. De nou, no es tracta d'una tècnica que es pugui fer a tots els pacients: està indicada principalment per a persones amb síndrome d'insuficiència límbica i altres trastorns lligats a aquesta zona ocular. Són malalties molt limitants perquè, a més de pèrdua de visió, poden tenir dolor associat, així com altres malalties oculars.

Pel que explica, són tècniques molt personalitzades

Sí, personalitzem al màxim l'abordatge mèdic i quirúrgic del pacient, per poder donar solució al seu problema ocular, segons el cas, el temps d'evolució i la zona corneal que es veu afectada, principalment. A més, a l'IMO Grup Miranza som pioners en trasplantaments de còrnia: en fem més de 200 l'any, entre el meu company de departament, el , i jo. En el 90% dels casos el teixit trasplantat és viable. Això ens enorgulleix especialment, ja que significa que ajudem a millorar la visió i amb això la qualitat de vida dels pacients que ens visiten des de diferents províncies d'Espanya i altres països del món. Fins i tot en temps de pandèmia, aquests tractaments solen ser prioritaris.



Nous avenços per tractar lesions corneals

A banda de la seva tasca diària per al diagnòstic i tractament de malalties oculars, els oftalmòlegs de l'IMO Grup Miranza també estan implicats en l'avenç de l'oftalmologia i encapçalen importants projectes de recerca a escala internacional.

En aquesta línia, la Fundació IMO desenvolupa un projecte de recerca molt prometedor centrat en les malalties que afecten l'endoteli, moltes de les quals, considerades rares. Una de les més conegudes és una malaltia degenerativa i minoritries, que, generalment, afecta els dos ulls i causa severes limitacions visuals: la distròfia endotelial de Fuchs. Segons l'investigador principal del projecte, el Dr. José L. Güell, especialista del Departament de Còrnia, Cataracta i Cirurgia Refractiva de l'IMO Grup Miranza Barcelona: "La majoria de pacients amb aquestes malalties acaba necessitant un trasplantament total de la còrnia. Aquest projecte té per objectiu demostrar si, en aquests casos, retirar només l'endoteli corneal pot ser un tractament eficaç".

D'altra banda, el Dr. Óscar Gris ha estat coordinador nacional d'un altre projecte multicèntric europeu desenvolupat per la Fundació IMO, centrat en pacients que tenen la còrnia danyada a causa de cremades oculars (causticacions). En aquest cas, "el que fem és extreure una petita porció de cèl·lules mare de l'epiteli sa de l'ull no afectat, es cultiven per multiplicar-ne el nombre i després les trasplantem a la part danyada de l'ull", explica el Dr. Gris.

Aquests estudis tenen com a objectiu ajudar a trobar noves teràpies més individualitzades per als pacients i a millorar-ne aix la qualitat de vida i de visió.

El Dr. Óscar Gris i el Dr. José L. Güell són experts en trasplantaments de còrnia de l'IMO Grup Miranza Barcelona.