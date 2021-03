Els alumnes de l'escola de la Coromina, a Cardona, elaboren polseres solidàries

En el marc de la Setmana de la Salut, l'escola Joan de Palà-ZER El Cardener de La Coromina, a Cardona, va organitzar la setmana passada diverses activitats centrades en els eixos de l'alimentació, les emocions, l'activitat física i el cor i el cos. Els alumnes van participar activament de les propostes programades i sobretot es van implicar molt en el projecte d'elaboració de polseres.

Les han anomenat polseres rialleres i són braçalets fets amb una goma negra i una petita bola de fusta vermella, «que simbolitza un nas de pallasso», ha explicat M. Alba Torrentallé, directora de l'escola. I és que els beneficis que s'obtingui de la venda de les polseres es destinaran als Pallapupas. Fundada a Barcelona l'any 2000, aquesta ONG agrupa diversos pallassos que treballen per fer més agradable l'estada als hospitals als nens que tenen malalties greus.

Alumnes i mestres de l'escola han participat en aquesta acció solidària amb l'elaboració d'un miler de polseres, aproximadament. S'han posat a la venda al preu d'un euros i de moment ja n'han venut unes 800. «Estem molt contents amb la resposta que ha tingut», ha destacat M. Alba Torrentallé. I ha afegit: «No ens ho esperàvem pas. La idea va ser fer-ne una tirada per a familiars i amics, però va agradar i ens van anar sortint comandes». La producció va anar creixent fins a arribar a mil polseres i no descarten continuar-ne fent si hi ha demanda.

Les polseres rialleres es poden comprar a diferents establiments de Cardona i també es poden fer encàrrecs a la mateixa escola o a a alumnes del centre. El preu de cada braçalet és d'1 euro. «És un preu simbòlic, però la suma de diners permetrà fer una donació interessant als Pallapupas i col·laboració amb aquesta organització, que fa molt bona feina», ha remarcat la directora, M. Alba Torrentallé.