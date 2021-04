Quines parts del cos es poden treballar amb un 'stepper'?

Cada vegada més persones opten per tenir a casa una sèrie d'aparells bàsics d'entrenament. Pesos, gomes, bicicletes estàtiques i, d'algun temps ençà, 'steppers'. La reduïda mida de l'aparell i la versatilitat que ofereix a l'hora d'entrenar diferents zones del cos el fan el company ideal d'entrenament per als qui tinguin poc espai a casa.

Per un preu que ronda els 50 euros en el cas del 'swing stepper', comercialitzat per Lidl, o els 60 en el cas de l''stepper fitness' de Decathlon, aquest aparell és una bona opció per als qui busquin tonificar el cos mentre fan exercicis de càrdio. ¿Vols saber com treure-li el màxim profit?



Càrdio



La funció principal d'aquest aparell és que es converteixi en una eina còmoda per poder realitzar càrdio a casa sense necessitat de recórrer distàncies ni sortir al carrer. Mitjançant passos curts a velocitats elevades als pedals de l'artefacte s'activen zones com els bessons, els glutis i els quàdriceps mentre el ritme cardíac augmenta i el cos va entrant en fase aeròbica.

El fet que no disposi de velocitats predeterminades permet a cada usuari pedalejar a la velocitat i amb la intensitat que prefereixi cadascú. D'aquesta manera, mitjançant pressions més profundes en les quals els pedals arribin a tocar el límit s'aconsegueix un ritme més lent i pausat que permet activar bé les cames de cara a un futur entrenament o, d'altra banda, mitjançant moviments més enèrgics i menys profunds, s'aconsegueix un ritme més elevat que permet elevar més les pulsacions i fer un exercici més purament cardiovascular.



Gluti i quàdriceps

Els músculs més treballats amb l''stepper' pel seu pur moviment són els quàdriceps i glutis. Variant les intensitats i la pressió exercida als pedals, es pot treballar més a fons aquest grup muscular. Per portar el treball al gluti, per exemple, és important activar la connexió ment-múscul a l'hora de realitzar l'exercici i procedir a fer els moviments amb una lleugera inclinació cap endavant per focalitzar el treball.



Bíceps i espatlla

Els models més sofisticats de 'stepper' porten incorporades unes gomes als laterals amb uns agafadors al final que permeten també exercitar els braços mentre es realitza el càrdio. Per a això es poden realitzar elevacions laterals i frontals per tonificar la zona de l'espatlla i flexions de braços, el denominat 'curl', per focalitzar més el treball al bíceps. En cas que l''stepper' no tingui les gomes laterals, es pot aconseguir el mateix efecte utilitzant una goma d'entrenament i passant-la per sota de l'aparell, entre els pedals i el marcador per fer la mateixa funció.



Esquena



Les mateixes gomes permeten treballar també la zona de l'esquena mitjançant un moviment de rem. Per a això, és necessari inclinar el torn cap endavant en una posició de 90 graus i tirar les gomes amb els braços en paral·lel cap al melic. Per evitar lesionar-se amb aquest exercici és important mantenir l'esquena recta sense flexionar la zona lumbar.