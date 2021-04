Què són els flavonoides i quins són els seus beneficis?

Els flavonoides són un grup divers de fitonutrients (químics vegetals) que es troben en moltes fruites, verdures i espècies. Hi ha fins a 6.000 tipus de flavonoides i aporten importants beneficis per a la salut.

Propietats

Segons les investigacions, el consum de flavonoides podria representar el 25% de la diferència observada en les taxes de mortalitat per malalties coronàries i càncer. També estan associats amb la inflamació i la pèrdua de pes. Els nivells més alts d'ingestió de flavonoides poden reduir el risc de malalties cardiovasculars. D'altra banda, són favorables per a les infeccions de les vies respiratòries superiors i la funció immunològica. Ajuden a combatre la diabetis. També s'ha comprovat que les dones amb nivells més alts d'ingesta de flavonoides tenen un menor risc de desenvolupar càncer de mama. I poden ajudar a protegir contra malalties neurodegeneratives com l'Alzheimer i el Parkinson.

Aliments rics en flavonoides

Bròquil, cols de Brussel·les, porros i cebes: tenen propietats antihistamíniques, antiinflamatòries i antioxidants. Pomes, raïm, cacau, te verd: milloren la salut cardiovascular i neurològica. Taronges, llimones i aranges: apropiades per la salut cardiovascular, l'activitat antioxidant i antiinflamatòria. Api, julivert, farigola o orenga: propietats antioxidants. Nabius, prunes, raïm i vi negre: s'associen a una bona salut cardíaca i ajuden a controlar l'obesitat i la diabetis. Soja i llegums: grans antioxidants i anticancerígens.