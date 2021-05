L’evolució de la motricitat humana és consolida entrada l’adolescència. La construcció de la identitat personal depèn de manera important de la nostra relació amb el moviment. Aquest apassionant camí és una aventura. Des de les primeres accions reflexes del nounat fins al salt mortal de l’esportista a les olimpíades el trajecte és la història de de petites habilitats que es van sumant.

Les escoles de formació motriu generen el mapa de navegació bàsic. L’acompanyament del discurs motriu dels infants requereix objectius i continguts clars. El desplaçament quadrupèdic, anar a quatre grapes, és un dels cims més bàsics per posteriors èxits motrius. Quan gategem reclutem les més importants cadenes musculars del cos. Fem funcionar de manera coordinada la musculatura.

No patiu si el vostre petit o petita triga a caminar. No el/la compareu amb d’altres infants. La quantitat de temps que faci desplaçaments quadrupèdics abans de caminar donarà més tomuscular al seu tronc i extremitats superiors. Els éssers humans tenim tota la vida per caminar. El trajecte temporal dels desplaçaments quadrupèdics és curt. Cal aprofitar-lo i allargar-lo tant com es pugui. Coneixeu algun ésser humà que no hagi après a caminar?

El desplaçament quadrupèdic és una de les habilitats més treballades a les sessions de desenvolupament motriu de les aules i tatamis de judo. Reforçar la musculatura amb aquest desplaçament permet posteriors fites; tombarelles , verticals , rodes , escalar….

Us animem a provar els circuits motrius de les habilitats fonamentals del judo o intentar seguir les acrobàcies de l’Ido Portal. Aquests treballs parteixen de desplaçaments amb mans i peus a terra.

Aquesta connexió amb el terra us donarà més poder muscular, segurament us reforçarà la musculatura paravertebral i evitareu lesions posturals posteriors.

En el cas dels nens i nenes aquestes desplaçaments els hi encanten, gaudeixen del retorn a la primera infantesa. Tocar de peus a terra és important. Tocar de mans i peus a terra ens permet volar.