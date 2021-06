Les persones hospitalitzades per covid-19 amb episodis tromboembòlics, com accidents cerebrovasculars o infants de micordai, tenen més risc de mort hospitalària, segons una recerca realitzada a Lleida per personal investigador de l'Hospital Arnau de Vilanova, la Universitat de Lleida (UdL) i el grup de recerca Neurciències Clíniques de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida). L'estudi, publicat recentment a la revista 'Plos One', ha avalat 1,37 persones hospitalitzades a 16 centres de l'estat espanyol diagnosticades entre el març i l'abril de 2020. L'anàlisi va avaluar la prevalença d'episodis tromboembòlics en aquests pacients i la seva influència en l'evolució del pacient.

L'estudi observacional ha permès confirmar que els pacients amb covid-19 que van desenvolupar un episodi tromboembòlic i que a més, tenien altres comorbiditats com edat avançada, diabetis o malaltia pulmonar obstructiva crònica, van tenir un "pronòstic pitjor" que els que no les tenien, ha explicat el primer autor de l'article, Francisco Purroy, responsable del grup de recerca, conjuntament amb la investigadora i professora del Departament de Medicina Experimental de la UdL, Glòria Arqué. En aquest sentit, ha afegit que la recerca confirma els problemes trombòstics de la infecció i com si apareixen durant l'ingrés dels pacients, s'incrementa el risc de mortalitat.

Del total de pacients, el 3,7% (uns 64) van presentar un tromboembolisme venós, un accident cerebrovascular isquèmic agut, una embòlia arterial sistemàtica o un infart de miocardi. I aquests, van presentar una evolució pitjor de la malaltia. A més, el perfil d'aquestes persones compartia certes similituds com edat avançada i d'altres comorbiditats com la diabetis o la hipertensió.

Els 16 hospitals participants en la recerca formen part de HM Hospitales, un grup hospitalari privat amb centres a Galicia, Madrid, León, Toledo i Barcelona (HM Delfos, HM Sant Jordi, HM Nens, HM Modelo, HM Belén, HM Rosaleda, HM la Esperanza, HM San Francisco, HM Regla, HM Madrid, HM Montepríncipe, HM Torrelodones, HM Sanchinarro, HM Nuevo Belén, HM Puerta del Sur i HM Vallés.