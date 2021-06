Enguany tornarem a celebrar la Revetlla de Sant Joan i, com cada any, els experts adverteixen sobre els riscos dels petards i els jocs amb foc, molt habituals en aquestes celebracions. No obstant això, poden ser especialment perillosos per als ulls si no es fan servir amb prudència. La delicadesa de la zona ocular i l’exposició al material explosiu durant aquests esdeveniments, especialment si ens acostem a mirar la metxa o a comprovar si ha fallat un explosiu, fan que hàgim de tenir cura i que adoptem mesures de prevenció quan els manipulem.

El Dr. Xavier Sánchez Fabo, oftalmòleg a l’IMO Grup Miranza, amb seu a Manresa, ens explica quins aspectes hem de tenir en compte, especialment quan manipulem aquests artefactes.

Precaució amb la zona ocular

Els ulls i les estructures pròximes a la zona ocular, com les parpelles, són especialment fràgils i sensibles a l'impacte, explosions o cremades causats per aquests artefactes. En aquest sentit, “les lesions oculars que poden produir-se després d'un accident d'aquesta mena són molt variades i poden ser lleus, moderades (com ara petites cremades a les parpelles o erosions a la superfície de l'ull) o greus”, aclareix el Dr. Sánchez Fabo, membre del Departament de Còrnia, Cataracta i Cirurgia Refractiva de l’IMO Grup Miranza. Aquestes últimes poden comportar traumatismes oculars importants, que generalment són “tancats” (contusions o cops) o “oberts” (quan el material impacta directament a l'ull i el travessa). En aquests casos, sol ser habitual que es vegin afectades una o diverses estructures oculars externes o internes, com la retina i fins i tot arribar a causar, en el pitjor dels casos, la mutilació de teixits o l'esclat del globus ocular.

El dolor no sempre està relacionat amb la gravetat

És important no establir una relació directa entre el dolor i la gravetat del traumatisme. Algunes de les lesions importants poden passar totalment desapercebudes perquè no causen cap mena de molèstia a qui les pateix. En aquest sentit, “malgrat que moltes d'aquestes lesions poden tractar-se amb èxit, acudir amb caràcter d'urgència a l'oftalmòleg/a és essencial per a detectar-les i tractar-les precoçment i així minimitzar o evitar que quedin seqüeles per a tota la vida que posin en risc la visió dels qui les pateixen”, explica el Dr. Sánchez Fabo.

Millor amb ulleres i especial cura amb els explosius

La protecció amb ulleres és un mètode efectiu, tot i que la persona que accioni l'explosiu no requereixi correcció òptica. Si no es manipulen explosius directament, el més segur és mantenir-se com més allunyat millor del material pirotècnic.

Els experts aconsellen extremar les precaucions especialment quan es manegen petards d'explosió. “Probablement, el principal risc d'aquests artefactes és que poden arribar a esclatar amb molta força, i pot ser que les seves restes o el foc impactin amb la cara”, adverteix el Dr. Sánchez Fabo.

Com cal actuar en cas d'accident

En cas de tenir una ferida a la cara que afecti els ulls, s’ha de pressionar la zona impactada per a tallar l'hemorràgia, però evitant comprimir el globus ocular. Si la ferida és purament ocular, s’ha de rentar el contorn de l’ull amb aigua mullada en una gasa o teixit net per a eliminar els materials o partícules que puguin continuar danyant-lo, sempre evitant comprimir el globus ocular.

En qualsevol cas, la persona accidentada ha de ser traslladada ràpidament a un centre hospitalari perquè pugui ser sotmesa a un examen de les estructures internes oculars. “Tot i que les ferides oculars per explosiu es tracten actualment amb èxit, encara poden quedar seqüeles greus en alguns casos, les quals han de ser tractades i abordades de manera individual”, conclou el Dr. Sánchez Fabo.

A continuació, et donem 10 consells per a evitar que el material pirotècnic afecti la salut ocular: Adquireix el material pirotècnic en llocs autoritzats que ofereixin garanties de fabricació i on puguin aconsellar-te en la selecció dels productes. Vigila que els productes que adquireixis siguin adequats a cada edat. Una vegada comprat el material pirotècnic, utilitza'l correctament. Evita fabricar petards casolans. No tiris el material pirotècnic enlaire, ni el col·loquis dins d'ampolles o altres productes contenidors. No t'acostis a mirar la metxa en cas que el petard no exploti i mantingues sempre una distància prudent de seguretat. Fes servir ulleres protectores. En cas de ferida a la cara que afecti els ulls, pressiona la zona impactada sense comprimir el globus ocular. En cas de ferida ocular, neteja suaument amb aigua i tapa l'ull amb una gasa. Acudeix al servei d'urgències perquè l'especialista pugui examinar les estructures oculars, determinar la gravetat de la lesió i proporcionar el tractament més adient.

