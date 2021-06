Amb l'arribada de l'estiu els dies s'allarguen i les temperatures augmenten considerablement, dificultant el somni de moltes persones. La calor, que en moltes regions del nostre país també estreny durant la nit, perjudica el descans de moltes persones, que veuen com el seu rendiment durant el dia es veu afectat.

No obstant això, calor és només un dels molts factors que afecten el somni. En general, l'estrès, els esdeveniments traumàtics o els mals hàbits, entre altres, poden generar problemes d'insomni, fent que la persona no pugui agafar el son o que es desperti abans del desitjat. Tot això, pot influir en l'estat d'ànim, minar l'energia i afectar la salut, a l'acompliment laboral i a la qualitat de vida de l'individu en general.

Per a combatre aquest problema que afecta milers de persones és recomanable realitzar algunes accions abans de ficar-se al llit i evitar unes altres que dificultin el somni. No obstant això, s'ha de recordar que si la situació no millora i es prolonga en el temps és aconsellable acudir al metge.

Accions a evitar abans d'anar a dormir

1. No realitzar exercici físic tres hores abans de ficar-se al llit, ja que estimula els músculs i accelera el ritme cardíac.

2. No s'ha de sopar les dues hores prèvies abans d'anar-se'n al llit perquè l'organisme pugui finalitzar la digestió abans de dormir.

3. S'ha d'evitar els sopars pesats per a facilitar la digestió i no prendre begudes amb cafeïna durant la tarda. També és aconsellable prescindir de les begudes alcohòliques.

4. Fugir del desordre dels horaris. Per a agafar el son de manera més senzilla és important acostumar al cos a un mateix horari de somni, per la qual cosa és positiu ficar-se al llit sempre en un moment del dia similar. L'ideal és ficar-se al llit entre les 22 i les 23 hores.

5. Abans d'anar a dormir no s'ha d'utilitzar aparells electrònics com a telèfons mòbils, portàtils, tauletes, etc.

6. Intentar evitar les temperatures massa altes i baixes. És essencial crear un entorn confortable en el qual dormir. La temperatura ideal ronda els 18 – 20 graus.

7. És recomanable, si pot ser, dormir sobre materials naturals evitant així els sintètics i derivats del petroli per a una millor transpiració del nostre cos.

8. Impedir l'entrada de llum. S'ha d'adormir amb la màxima foscor possible perquè la segregació de melatonina sigui completa. Si ens despertem a mitjanit no cal encendre llums que ens puguin revelar.

9. Evitar romandre en el llit si no s'aconsegueix agafar el son. Es pot anar a un altre lloc de la casa per a impedir que el llit es converteixi en un lloc que generi estrès.

10. Si es té el rellotge a prop, és aconsellable canviar-lo de lloc o de posició per a no mirar-ho constantment.