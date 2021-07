Un estudi impulsat per la Universitat Pompeu Fabra i el Centre Cochrane Iberoamericà ha revelat, amb un grau de certesa "moderat", que la reducció del consum de greixos saturats durant, com a mínim, dos anys, pot reduir lleugerament el risc de patir malalties cardiovasculars com l'ictus o l'infart de miocardi. En termes quantitatius, aquesta reducció del consum podria evitar entre un i dos casos d'ictus o infart de miocardi per cada 100 persones. Per altra banda, l'estudi ha evidenciat que consumir menys greixos saturats produeix, amb un grau de certesa "alt", "poc o cap efecte" en la mortalitat. L'estudi ha analitzat les dades de 50.000 participants i ha conclòs que la reducció del risc de patir aquestes patologies és de l'1,4%.