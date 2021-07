N'hi ha prou amb un aliment, que segurament tens a la nevera, per fer un sopar lleuger. Un àpat que no t'engreixarà i t'ajudarà a relaxar-te abans d'anar a dormir i descansar millor. Es tracta de l'ou, un bon aliat per als que volen aprimar-se i pateixen d'insomni.

No es recomana menjar de forma abundant a partir de les 6 de la tarda perquè el metabolisme es comença a alentir. Tot i així, és molt freqüent que a la nit moltes persones mengin molt per tot l'estrès o l'ansietat acumulats durant el dia. L'idoni, però, diuen els experts, és fer un sopar lleuger. I un aliment molt encertat per aquests casos és l'ou, i a poder ser, cuit. Aquesta és precisament la recomanació del metge Nick Bitz.

"Vaig descobrir que menjar una mica de proteïna a la nit abans d'anar a dormir, uns 6 grams, que és l'equivalent d'un ou, fa que el nivell de sucre a la sang es mantingui estable durant bona part de la nit", explica el doctor. Això vol dir que la proteïna és capaç de regular la glucosa que tenim al cos i l'hormona de l'estrès.

Els ous són un bon aliment per perdre pes perquè té una bona proporció de proteïna i greix saludable. A més, són molt saciants. Un estudi realitzat en dones amb sobrepès va demostrar que menjar ous augmentava la sensació d'estar tip i feia que les participants mengessin menys durant les següents 36 hores.

Sopar ou

Amb tot, sopar ou és sempre un encert per aprimar-se i descansar. I es pot acompanyar d'altres aliments indicats per a la nit com són les verdures, els peixos a la planxa o les sopes.