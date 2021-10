El ritme de vida que ens imposa la societat actual fa que gaudir d'un àpat acabat de fer sigui gairebé un luxe a l'abast de poca gent. Moltes persones no tenen temps suficient a l'hora de dinar per tornar a casa i han de dur preparat el menjar dins d'un tupper. És la forma, a priori, de mantenir una dieta saludable i econòmica. Ara bé, hem de tenir en compte que alguns aliments poden ser perillosos si els reescalfem al microones.

Verdures altes en nitrats

Espinacs, bledes, naps o remolatxa... són alguns exemples de verdures amb una alta tendència a acumular nitrats, un compost inofensiu que pot resultar perillós si es reescalfa. La calor pot provocar que aquests nitrats es converteixin en nitrosamines, fent que l'aliment pugui ser tòxic.

Arròs

L'arròs és un dels candidats preferits per a molts a l'hora de preparar un tupper, ja que és una recepta bona, senzilla i nutritiva. Tot i així, si es reescalfa de forma inadequada pot provocar malestar digestiu i, fins i tot, el vòmit. Els bacteris que contenen els grans d'arròs es multipliquen quan, un cop cuinats, els deixem reposar a temperatura ambient. En reescalfar-lo, aquests bacteris no moren i poden afectar-nos de forma perjudicial. Per això, és aconsellable no deixar reposar més d'una hora l'arròs. Si pretens portar-lo en tupper, el millor seria guardar-lo a la nevera fins que arribi el moment de marxar a la feina.

Pollastre

Quan reescalfem el pollastre, la composició de la proteïna que conté aquest aliment pateix alguns canvis que poden causar-nos problemes digestius. I és que la carn de pollastre és propensa a incubar bacteris, per la qual cosa és recomanable deixar reposar l'aliment, acabat de cuinar, a temperatura ambient, per després introduir-lo a la nevera. Quan ens el vulguem menjar, haurem de ficar-lo al microones i remenar-lo alguna vegada, perquè així s'escalfi uniformement. Si queden parts fredes podrien aparèixer bacteris.

Ous

L'ou, com altres aliments rics en proteïnes, és millor no reescalfar-lo al microones, ja que pot provocar-nos problemes digestius. A més, en ocasions els ous cuits poden provocar danys majors per un peculiar fenomen. Quan es reescalfa l'ou, el seu rovell pot arribar a més de 100 graus i es poden escalfar les diminutes bosses d'aigua que es van formen la primera vegada que es va cuinar l'ou. Si quan traiem aquest aliment el punxem amb un objecte afilat o el mosseguem, l'ou pot esclatar i crema!

Peix

El marisc i el peix requereixen una especial cura perquè no resultin aliments tòxics. Si els reescalfem, aquests aliments perden gran part de les seves propietats i fins i tot poden provocar-nos una intoxicació alimentària.

Patates

Si deixem que les patates es refredin a temperatura ambient poden desenvolupar un bacteri anomenat Clostridium botulinum que pot ser perjudicial per a la nostra salut fins i tot en quantitats petites. Per evitar aquestes intoxicacions s'ha de refrigerar el plat fins que l'haguem de consumir i no reescalfar-lo. També podem optar per gaudir d'alguna recepta que inclogui patates fredes, com una amanida.