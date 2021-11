La clau per aprimar-se no és, en molts casos, el que menges, sinó la quantitat. Els nutricionistes asseguren que tots els aliments naturals, és a dir, que no han estat processats, són beneficiosos per a la salut. La raó? La frase que has de «menjar de tot» per estar sa és certa. Un dels nutricionistes més seguits a les xarxes socials (Mundo en forma a Instagram) posa un exemple molt gràfic: l’oli d’oliva verge extra és un dels millors productes que pots consumir, per les seves propietats nutritives, però de forma controlada. Tres cullerades al dia, per exemple, t’aporten 360 calories.

A l’hora de començar una rutina saludable hi ha un únic aliment que has de treure de la teva alimentació per aconseguir resultats òptims. És el sucre. Sense aquest producte aconseguiràs perdre pes, fins a cinc quilos en un mes. Quins aliments has d’eliminar? Begudes ensucrades, brioixeria i productes industrials. Cuidar l’alimentació als àpats més importants del dia com l’esmorzar es tradueix gairebé sempre en resultats sorprenents a curt termini.

El menjar sa no és sinònim d’ingerir només amanides d’enciam i tomàquet ni passar gana. Existeixen molts aliments baixos en calories que són un aliat fonamental per mantenir la dieta i que pots fer servir com a snack entre àpats.