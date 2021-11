Les infermeres de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) alerten que aquest any la grip pot tenir una afectació més nombrosa i pot presentar casos més greus, pel fet que s’ha disminuït la immunitat col·lectiva al no haver-hi pràcticament casos de grip l’any passat.

Un estudi recent, publicat a la revista Vaccines, assenyala que quan s’han donat hiverns suaus amb taxes d’incidència de la grip baixes, els següents anys es registraven casos més greus. Això podria suposar que fins a un 48% de la població fos susceptible a la infecció per la grip.

Davant d’aquest context, enguany s’ha incrementat en 120.000 les vacunes de la grip, que arribaran a les 1.570.000 dosis. «A més sabem que haver-se posat la vacuna de la grip s’associaria a una menor gravetat i una menor mortalitat per la covid. I que patir el virus de la grip i de la covid alhora, podria suposar multiplicar per sis la probabilitat de morir», expliquen des de l’AIFiCC, i fan una crida a la població que s’ha de vacunar de la grip i de la tercera dosi de recordatori de la covid, «que ho faci».

Les infermeres d’atenció primària son conscients que aquesta campanya de vacunació serà diferent. «Iniciar la vacunació de la grip amb la coadministració de la tercera dosi de la covid, la de reforç que ja s’administra en les persones grans, complica la campanya, ja que haurem de tenir en compte quina vacuna de covid-19 cal administrar a la persona que ve a vacunar-se, que faci sis mesos mínim de la segona dosis...», apunten. Per tant, hi haurà més factors que s’hauran de controlar que quan només se centraven en la campanya de vacunació de la grip. Tot i això, «la coadministració ajudarà a aconseguir millors cobertures i una immunitat col·lectiva més alta» explica la infermera Pepi Estany, coordinadora del grup de vacunes de l’AIFiCC.

També aclareixen que administrar alhora dues vacunes no suposa cap perill: «Cal recordar, per exemple, que els nadons poden arribar a rebre fins a set vacunes en una mateixa visita i en adults tenim també vacunes que porten dues o tres antígens diferents», per tant, diuen «la coadministració de la vacuna de la grip i de la covid no produeix més efectes secundaris, ni és perillós per la salut de la persona». El que sí cal, diuen «és administrar les vacunes en braços diferents o bé en el mateix braç però deixant quatre centímetres entre una punxada i l’altra».

Vacunació entre professionals sanitaris

L’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya també fa una crida perquè els professionals sanitaris es vacunin de la grip. El col·lectiu encara es vacuna poc, l’any passat un 42.5%, quan la mateixa OMS recomana que s’hauria d’arribar a un 75%.

«Com a professionals sanitaris tenim l’obligació ètica de vacunar-nos, per protegir als usuaris, per protegir-nos i no haver de causar baixa al lloc de treball, i per protegir a les nostres famílies», diu la infermera Pepi Estany, del grup de vacunes de l’AIFiCC, que conclou «no pot ser que la suposada llibertat de vacunar-se o no d’un professional sanitari passi per sobre del dret a la salut i a la vida de les persones a qui assisteix».