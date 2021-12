Una dieta saludable i uns nivells d’estrès òptims redueixen el risc de tenir un nadó amb baix pes entre un 29% i un 36%. L’estudi -realitzat per BCNatal –integrat per l’Hospital Clínic i Sant Joan de Déu- i la Universitat de Barcelona, amb el suport de la Fundació La Caixa, demostra per primera vegada la correlació entre la nutrició, l’estrès i les complicacions de l’embaràs. El baix pes en néixer és una de les causes més importants de mortalitat perinatal, reconeguda per l’OMS. Aquests nadons tenen una “predisposició molt superior a patir malalties de desenvolupament, obesitat, cardiovasculars i metabòliques, inclús en l’edat adulta”, ha explicat el coordinador de l’estudi, Eduard Gratacós.

L’estudi IMPACT Barcelona ha durat tres anys i hi han participat més de 1.200 dones amb risc de tenir un nadó amb baix pes -aquells que tenen un pes inferior al percentil 10. Una part de les participants va seguir les pautes i recomanacions d’una nutricionista, basades en la dieta mediterrània. Aquestes dones van incorporar més verdures, fruita, peix blau, carn blanca, cereals integrals i lactis a la seva dieta. També se’ls va donar gratuïtament oli d’oliva verge extra i nous, rics en Omega-3 i polifenols. El segon grup va seguir durant 8 setmanes un programa de 'mindfulness' per reduir l’estrès. Van practicar la meditació guiada, el ioga, la gestió de les emocions i, fins i tot, un retir espiritual d'un dia; mentre que el tercer grup no va canviar cap pauta. Els resultats de la dieta i el control de l'estrès El 21,9% de les dones que no va fer cap acció van tenir bebès amb baix pes, mentre que aquest percentatge va baixar al 14% en les embarassades que van seguir la dieta mediterrània, i un 15,6% en les participants que van seguir el programa de 'mindfulness'. “Aquests resultats són molt rellevants”, destaca la Fàtima Crispi, investigadora de BCNatal, perquè “fins ara no hi havia cap tractament que demostrés que es podia millorar el tractament”. Altres beneficis durant l’embaràs Els investigadors afegeixen que, a banda de millorar el creixement del fetus, aquestes tècniques redueixen altres complicacions durant la gestació com la hipertensió o el part prematur: “Canvia la configuració cerebral i la microbiota de la mare i el fetus, i podria produir canvis inclús a nivell genètic”, apunta Gratacós. Ampliació al conjunt de dones embarassades Els autors de l'estudi, publicat a la revista JAMA, volen ampliar l’assaig a dones que no tinguin cap factor de risc: “Necessitem un estudi de continuació més ambiciós”, explica Gratacós. I estudiar altres factors com el patró d'activitat física o la qualitat de la son. Malgrat que admet que aquestes tècniques serà difícil aplicar-les a nivell protocol·lari “d’avui per demà”, creu que les conclusions de l’estudi “generaran un canvi progressiu en l’oferta mèdica”.