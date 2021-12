Què puc menjar? Què puc beure? Què puc posar a les meves amanides perquè estiguin millor? I la carn? Començar una dieta saludable per aconseguir baixar pes sempre està acompanyat de múltiples preguntes i dubtes. Seguir una rutina tan física com alimentària és fonamental per a aprimar-se i anar assolint objectius tant a curt com a llarg termini. No existeixen les dietes miracles ni una manera d'estar prim en tan sols unes setmanes. La paciència i la constància són dues regles que cal seguir rigorosament i complir.

Llavors què és el millor per menjar? Des de Proviotico han establert un pla d'alimentació en el qual figuren aliments que es poden menjar cada dia, aquells que pots consumir sovint, uns altres el consum dels quals cal moderar i, finalment, els que cal intentar limitar o directament eliminar del nostre menú diari. Aquests aliments també estan ordenats en funció dels seus carbohidrats, les proteïnes i greixos. Per a ajudar-te a establir un pla de menjars i sopars ideals per a baixar pes i que (més important) t'ajudi a estar sa, aquí et proposem diferents aliments que pots menjar i altres que no. Consumir cada dia Les fruites i els vegetals han d'estar sempre presents a la teva dieta. També pots consumir llegums en general com a llenties, fréjoles, cigrons o pèsols. Quant als greixos, pots consumir alvocat, olives, oli d'oliva verge extra i fruita seca. Consumir sovint Com explica Proviotico “intenta variar entre la pasta, pa i arròs integral, civada, quinoa, blat de moro, entre altres”. Quant al peix l'ideal és consumir salmó salvatge, sardines, anxoves, truita i lluç. També pots consumir pollastre i derivats de la soia com el tofú, tempeh i beguda vegetal. Els lactis són opcionals i pots consumir iogurt, formatge de cabra o formatge batut. Moderar el seu consum Quan s'està fent una dieta d'aprimament hi ha aliments el consum dels quals cal moderar: les carns vermelles, pa i arròs blanc, cansalada o mantega, i intentar prioritzar els aliments de l'apartat superior. Limitar el seu consum Tingues en compte que, si vols baixar pes, has d'eliminar del teu dia a dia una sèrie d'aliments ultraprocessats que pel seu contingut en sucre o els seus ingredients, són perjudicials per a l'organisme. Es tracta de les galetes, patates fregides de bossa, dònuts, farines refinades, sucs de fruita comercial, carns processes, margarines, olis vegetals refinats, lactis ensucrats o aliments fregits.