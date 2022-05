La verola del mico preocupa els metges. El Cap de Servei de Dermatologia del madrileny Hospital Universitari 12 de Octubre, el catedràtic Pablo Luis Ortiz Romero ha alertat aquest dijous sobre les conseqüències d’aquesta malaltia, de la qual s’han detectat diversos casos a la comunitat, afecta la pell. «Fa por. Molta por», assenyala el metge del gran centre sanitari públic a Twitter. L’especialista ha informat que, durant aquest mateix matí, han vist tres casos, pendents de confirmació microbiològica a l’hospital.

En un missatge publicat a la xarxa social, el doctor Ortiz Romero il·lustra les greus lesions que produeix la verola del mico, una malaltia endèmica del continent africà, on diversos mamífers la poden transmetre a l’ésser humà. Causa erupcions a la pell. Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), té una letalitat d'entre l’1% i el 10%, especialment entre la població infantil.

Tres casos de #VirueladelMono en una mañana en @dermah12o !!! (Aún no tenemos confirmación microbiológica)

Da miedo. Mucho miedo pic.twitter.com/1qmLmXPNge — Pablo L Ortiz Romero (@drpabloortiz) 18 de mayo de 2022

Aquest mateix dimecres al matí la Conselleria de Sanitat de Madrid va informar que la Direcció General de Salut Pública ha detectat vuit possibles casos de monkeypox o verola del mico, que en aquests moments es troben en estudi en coordinació amb el Centre Nacional de Microbiologia, que compta amb la tècnica necessària per confirmar o descartar el diagnòstic.

La verola del mico es presenta amb febre, miàlgies, adenopaties inguinals (inflamació als ganglis), i erupció a mans i cara

Tres d’ells, segons la informació aportada pel catedràtic de Dermatologia a Twitter, s’han vist al 12 de Octubre, una informació que confirmen des del mateix hospital tot i que precisen que, com diu el metge, estan pendents de confirmació per microbiologia. Sanitat de Madrid no ha detallat en quins altres centres sanitaris de la regió es trobarien els altres cinc casos que s’han detectat.

La verola del mico, indiquen des de la Conselleria de Sanitat, és una malaltia molt poc freqüent, que generalment es presenta amb febre, miàlgies, adenopaties inguinals (inflamació als ganglis), i erupció a mans i cara, similar a la de la varicel·la. En general, precisen, la transmissió del monkeypox és respiratòria, però per les característiques dels vuit casos sospitosos la transmissió apunta a ser per contacte amb fluids. Els vuit casos sospitosos de Madrid són homes que tenen relacions amb homes, precisen. Evolucionen bé, però aquesta malaltia, adverteixen, pot requerir ingrés hospitalari.

Lesions molt greus

D’altra banda, la investigadora del Consell Superior d’Investigacions Científiques d’Espanya (CSIC) Margarita del Val ha recalcat al respecte que cal «localitzar l’origen de la transmissió i aturar-la al més aviat possible». Sobre això, la viròloga ha explicat que aquesta malaltia la causa un virus que el transmeten els rosegadors –el nom de mico és «incorrecte», ha assenyalat– i que genera «unes lesions a la pell molt grans i que criden molt l’atenció, igual com la verola».

L’alerta es produeix després que Portugal en confirmés tres casos, dos més pendents de confirmació i 15 en investigació

Així, «durant bastant temps hi ha hagut casos infreqüents en persones, normalment joves, que tenien rates com a mascotes» en altres països, tot i que ara sembla que es pot transmetre per via sexual, cosa que «resulta un problema perquè és més difícil de detectar».

El Ministeri de Sanitat ha dirigit una alerta sanitària al conjunt de comunitats autònomes després d’haver detectat a Madrid vuit casos sospitosos de la verola del mico. L’alerta, feta aquest dimarts a la tarda, es produeix després que Portugal en confirmés tres casos, en tingui dos pendents de confirmació i 15 més en investigació. Dos dies abans, el Regne Unit havia informat de l’existència d’un brot amb set infectats.