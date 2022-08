El perfil del pacient amb càncer de pulmó ha sigut tradicionalment el d'un home madur i fumador; tanmateix, està canviant: la malaltia s'està contenint en els homes, però en les dones no deixa d'augmentar fa anys i a més està donant lloc a un nou perfil, el d'una dona jove i no fumadora. Així ho ha advertit l'Associació per a la Investigació del Càncer de Pulmó en Dones Icampem, que fa més d'una dècada que investiga i consciència sobre el càncer de pulmó en el sexe femení i que ha volgut alertar sobre el canvi de tendència que s'està produint amb el càncer de pulmó.

Per això, l'associació ha advertit d'aquesta situació per evitar que els diagnòstics «es produeixin massa tard», perquè només aquest any s'estima que hi haurà entre 8.500 i 9.000 diagnòstics entre el sexe femení.

Preocupa l'augment de casos

Però no només preocupa l'increment de casos entre les dones, sinó també el fet que aquests casos es produeixen en persones cada vegada més joves. Continua sent una malaltia que afecta principalment persones madures, tanmateix, està incrementant molt la incidència entre pacients joves, segons mantenen des de l'associació.

Aquesta realitat, junt amb l'increment de casos en dones, està donant lloc a una situació encara residual, però cada vegada més freqüent, la de dones que han d'enfrontar-se al càncer de pulmó estant embarassades, cosa que suposa un problema afegit per les limitacions de tractament que implica aquest estat.

Des de l'associació han recordat que el tabaquisme continua sent la principal causa de càncer de pulmó, però no l'única perquè és possible desenvolupar la malaltia sense haver fumat. El fum del tabac d'altres, la contaminació, la genètica, els mals hàbits o l'exposició a substàncies com el radó també poden originar la malaltia.