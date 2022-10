Un informe en relació amb la salut mental publicat per l'OMS el passat mes de juny afirma que el 15% dels adults en edat de treballar pateixen algun trastorn mental i demostra que la intimidació i violència psicològica a la feina són proves d'assetjament laboral, amb impacte molt negatiu en la salut mental dels treballadors i treballadores.

Un nou model organitzatiu pot ajudar a millorar l'ambient laboral i la salut de les persones i a capgirar la creença que patir a la feina és inevitable. Així ho proposa Frederic Laloux en el seu llibre Reinventing organitzations, també publicat en castellà el 2016 per editorial Arpa, que s'està convertint en una lectura imprescindible per a qui vol preparar la seva empresa per un futur sostenible.

Les organitzacions autoorganitzades o teal

Teal és una paraula de l'idioma anglès que es pot traduir com «color verd-blavós», i que simbolitza comunicació oberta i claredat de pensament.

Una empresa teal seria aquella que s'adhereix a la teoria de Frederic Laloux, que descriu diferents tipus d'organitzacions segons els colors, i cita estudis de psicòlegs evolucionistes i socials per demostrar-ho.

L'etapa vermella és l'organització de les comunitats més primitives. Qui mana és el més fort, i utilitza com a principal eina de dissuasió la violència.

El desenvolupament de l'agricultura va conduir a l'etapa ambre. Els humans es comencen a fer sedentaris. Les estructures són piramidals i jeràrquiques i els rols estan molt ben definits. En les organitzacions taronja continua la jerarquia com a estructura organitzativa, que ara afavoreix l'aparició de classes socials, amb grans diferències de tota mena entre elles.

Les organitzacions verdes s'intenten adaptar a un món canviant posant el focus principalment a donar més força als empleats perquè estiguin motivats a la feina. Segons Laloux el paradigma teal o verd blavós apareix a mitjans del segle XX i es dona quan alguns líders proposen als treballadors que siguin ells mateixos els qui s'encarreguin de la presa de decisions. Els principis que regulen les relacions i el poder són l'autogestió descentralitzada, la cerca de la plenitud i bona salut dels treballadors, i un propòsit evolutiu no basat en indicadors exclusivament econòmics.

Una de les característiques fonamentals de les empreses teal és la confiança absoluta en la capacitat de les persones, fins al punt que la intel·ligència col·lectiva és la que mana en el model autogestionat.

Eduard Ramos Coach eduardramos.com coach@eduardramos.com



Per esdevenir una organització teal, la transformació s'ha d'abordar des de diversos nivells, que tenen com a comú denominador ressaltar la importància de les persones que s'uneixen al voltant d'un propòsit, en entorns més flexibles i on el respecte a la salut física i mental de les treballadores i treballadors comença per la igualtat de gènere i continua promovent la diversitat, així com la imperiosa necessitat que l'entorn laboral i les relacions tòxiques deixin de ser l'origen d'infelicitats, de malestars i de tantes malalties.