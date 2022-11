Cada persona desprèn una olor diferent, però al món hi ha un 1% de la població que és portadora del que es coneix com la síndrome de l'olor de peix. Aquesta rara malaltia, coneguda també com a trimetilaminuria, té una incidència d'un cas per cada 40.000 persones, segons revela un estudi publicat a la Revista Elsevier. Els principals afectats són persones amb dèficit primari de carnitina o trimetilaminuria i provoca en els malalts que la pateixen un fort despreniment d'olor de peix podrit.

Segons els especialistes, aquesta olor és producte de l’oxidació hepàtica de la trimetilamina, una amina volàtil que acomiada una forta olor de peix en l’orina, la suor, l’alè i les secrecions vaginals. Per tractar aquesta síndrome, els pacients han de tenir un control en la dieta evitant tots els aliments que continguin trimetilamina i augmentat el consum d'aquells productes que minimitzin l'olor, com els iogurts o els sucs.Actualment, l’Hospital Sant Joan de Déu i l’empresa de fragàncies Eurofragance estan desenvolupant una solució per neutralitzar la forta olor que pateixen els pacients amb aquesta síndrome, que no té cura. El projecte, mitjançant la creació de fragàncies en diferents formats, té com a objectiu millorar la qualitat de vida d’uns pacients, en molts casos pediàtrics, que arrosseguen una gran càrrega psicològica que els pot conduir a l’aïllament social, l’ansietat i la depressió. La rutina diària dels pacients participants en el projecte ha estat aplicar-se un sèrum i una loció després de la dutxa, que pot reforçar-se amb una aigua de colònia tants cops com es consideri necessari. Fins ara els resultats han estat molt satisfactoris i es continua treballant per millorar la fórmula i arribar a més persones afectades.