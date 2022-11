La plataforma TopDoctors.com premia cada any els millors especialistes de la medicina privada espanyola. La IX Edició dels Top Doctors Awards distingeix els 50 doctors i especialistes de la medicina privada més votats pel col·lectiu mèdic a Espanya, d'un total d'entre 5.000 candidatures. En l'edició d'enguany, hi destaquen 10 metges de la província de Barcelona. Concretament, en aquesta edició el 20% dels doctors i especialistes premiats es troben a Barcelona, a diferents especialitats mèdiques:

Els seleccionats

Dr. Antonio de Lacy Fortuny (Cirurgia General)

El Dr. Antonio de Lacy Fortuny és referent mundial en Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu. En aquest sentit, és creador de la tècnica TaTME, una tècnica quirúrgica que extirpa el càncer de colon a través de l'anus (és a dir, cirurgia sense incisions) i que està considerada referència mundial per al tractament del càncer colorectal. També va dur a terme la primera laparoscòpia 3D al món, i ha sigut el primer cirurgià a Espanya en aplicar diferents tècniques digestives, així com tractar el reflux gastroesofàgic per la boca, sense incisions. El Dr. De Lacy ha realitzat més de 20.000 intervencions, i ara continua juntament amb el seu equip d'experts de primer nivell al Instituto Quirúrgico Lacy. Més enllà de la pràctica clínica, ha realitzat una extensa funció com a docent, com a professor a la Universitat de Barcelona, i és autor de múltiples articles de l'especialitat, a més de ser ponent assidu en conferències i congressos.

Dr. Luis García Aparicio (Cirurgia Urològica Pediàtrica)

El Dr. Luis García Aparicio es un reconegut especialista en Cirurgia Urològica Pediàtrica a Barcelona. Es va formar com a cirurgià pediàtrica a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona i va ser fellow of the European Board of Paediatric Surgery (FEBPS) i fellow of the European Board of Paediatric Urology (FEAPU). Ha combinat la seva tasca assistencial amb una important activitat investigadora, docent i divulgativa, essent cordinador d'Urologia Pediàtrica el Màster de Tècniques Quirúrgiques en Cirurgia Pediàtrica de la Universitat de Barcelona i director del Màster en Urologia Pediàtrica de la mateixa universitat. Ha guanyat diversos premis per la seva trajectòria i treballs de divulgació. Actualment és cap de la secció d'Urologia Pediàtrica del servei de Cirurgia Pediàtrica de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

Dr. Vicente Paloma Mora (Cirurgia Plàstica)

El Dr. Vicente Paloma Mora és un prestigiós especialista en Cirurgia Plàstica, Estètica i Reparadora a nivell nacional i internacional. És gran expert en liposucció, abdominoplàstia, rinoplàstia, alopècia, augment i reducció mamària, àmbits aquests últims on és àmpliament reconegut. Durant la seva trajectòria la seva tasca assistencial amb la docència, sent professor associat de la Facultat de Medicina de la Universitat de Navarra i professor de múltiples cursos de Cirurgia Plàstica i Estètica. Així mateix, desenvolupa una important activitat investigadora i divulgativa, essent autor de nombroses publicacions a revistes científiques nacionals i internacionals de màxim prestigi. A més, ha sigut vicepresident de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE). Actualment és director d'un dels equips de Cirurgia Plàstica del Centro Médico Teknon, a Barcelona.

Dr. Alejandro Camps Fresneda (Dermatologia)

El Dr. Alejandro Camps Fresneda és una eminència en Dermatologia a la ciutat de Barcelona. Compta amb més de 35 anys d'experiència a la professió, formant-se als Estats Units en el tractament quirúrgic de tumors cutanis i cirurgia de Mohs. Això el va convertir en pioner a Espanya en el tractament quirúrgic dels tumors cutanis, així com en el tractament amb làser selectiu i tècniques de transplantament capil·lar. Ha sigut fundador d'algunes de les principals societats científiques de l'especialitat, així com la Sociedad Europea de Láser Dermatológico o la European Society for Mohs Micrographic Surgery, de la que ara és consultor. És director mèdic de la Clínica Dermatològica Dermalás, al Centro Médico Teknon.

Dr. Andreu Arquer Porcell (Medicina de l'Esport)

El Dr. Andreu Arquer Porcell és un prestigiós especialista en Medicina de l'Esport a Barcelona. Compta amb més de 35 anys d'experiència dins la professió, amb formació continuada en Medicina del Treball, malalties reumàtiques, teràpia neural, quiropràxia, mesoteràpia i quiromassatge esportiu, entre d'altres disciplines. Durant la seva trajectòria ha combinat la seva tasca assistencial amb la docència, com a professor de diversos postgraus de Fisioteràpia Esportiva a l'Escola Gimbernat-UAB, i també a la Universitat Internacional de Catalunya (UIC). És membre de les principals societats científiques de l'especialitat, amb càrrecs de vicepresidència en algunes d'elles. El Dr. Arquer ha exercit en campionats del món i als Jocs Olímpics. És fundador del prestigiós Institut Arquer, centre ubicat al cor de Barcelona, on ha reunit als millors professionals del sector per atendre totes les patologies de l'aparell locomotor, siguin esportives o no.

Dra. Nuria Escoda (Medicina estètica)

La Dra. Nuria Escoda és una reconeguda especialista en Medicina Estètica i Nutrició. És referent de l'especialitat a tot el país, i mentora d'alguns dels millors professionals de la Medicina Estètica de les noves generacions. Porta més de 30 anys oferint a Barcelona els millors tractaments de rejoveniment facial sense cirurgia, tècniques no invasives naturals i tractaments de la pell, amb formació continuada en diferents disciplines: Nutrologia Clínica, Medicina i Cirurgia Cosmètica, Dermofarmàcia i Cosmetologia, i Medicina de l'Envelliment. Al llarg de la seva trajectòria ha combinat la seva tasca mèdica amb la docència, com a formadora del Màster de Medicina Estètica del Col·legi de Metges de Barcelona. És membre de la Sociedad Española de Medicina Estética, la Sociedad Española de Láser Médico-Quirúrgico i la Sociedad Española de Medicina y Cirugía Cosmética. Recentment ha inaugurat la seva nova Clínica Escoda, amb tractaments totalment personalitzats i no invasius.

Dra. Maria Ángeles Idiazábal Alecha (Neurofisiologia Clínica)

La Dra. Maria Ángeles Idiazábal Alecha és una reputada especialista en Neurofisiologia Clínica a Barcelona. Dirigeix l'Instituto Neurocgnitivo Incia, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, on també és professora. Al 2018 va ser guardonada amb el premi Nacional de Medicina Siglo XXI en Neurofisiologia Clínica, després d'haver guanyat en dues ocasions el Primer Premio de la Sociedad Española de Neurofisiologia Clínica, havent quedant en la tercera posició en dues edicions anteriors. És membre de prestigioses societats mèdiques, com la Sociedad Española de Neurofisiologia Clínica, la Sociedad Española del Sueño o la Liga Española contra la Epilepsia.

Dr. José Antonio Ferrándiz Esteve (Odontologi i Estomatologia)

El Dr. José Antonio Ferrándiz Esteve és un reconegut especialista en Estomatologia i Odontologia a Barcelona. Acumula més de 40 anys d'experiència professional durant els quals s'ha especialitzat en Odontologia reconstructiva, estètica i implants dentals. Va completar la seva formació als Estats Units, després de guanyar la Beca Fullbright de La Caixa. Forma part del Comité Científic del Col·legi d'Odontòlegs de Catalunya i és membre de l'American College of Prosthodontics i de l'American Academy of Fixed Prosthodontics.

Dra. Teresa Macarulla Mercadé (Oncologia mèdica)

La Dra. Teresa Macarulla Mercadé és una reconeguda especialista en Oncologia Mèdica de Barcelona que actualment exerceix com a cap de la Unitat del Programa de Càncer Gastrointestinal de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. S'ha format al Memorial Sloan-Kettering Cancer Center de Nova York, i ha realitzat nombroses publicacions científiques, principalment centrades en tumors hepatobiliopancreàtics i de colon. És membre de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) i de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO).

Dr. Prof. Luis Pintor Pérez (Psiquiatria)

El Dr. Prof. Luis Pintor Pérez és un prestigiós psiquiatra a Barcelona amb més de 30 anys d'experiència. S'ha format a Espanya i als Estats Units i, avui en dia, coordina la Unitat de Psiquiatria d'Enllaç i Medicina Psicosomàtica Hospitalària de l'Hospital Clínic, a més de ser consultor sènior al mateix hospital. A més, exerceix també a AD Salutem i a barnaclínic+, i desenvolupa activitat investigadora, com a membre de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Suñer (IDIBAPS).

Com es trien els doctors seleccionats?

Els metges que hi participen voten en base als següents criteris: anys d'experiència, la seva formació nacional i internacional, habilitats clíniques, grau d'especialització o càrrecs de responsabilitat, entre d'altres. Així mateix, totes les votacions es comparen amb les valoracions dels pacients, per assegurar que els guanyadors tenen, a més del reconeixement dels seus companys, la confirmació per part dels seus pacients com a professionals de primer nivell.

Aquest prestigiós premi reconeix la feina dels especialistes i metges durant el darrer any, valorats pel mateix col·lectiu mèdic i especialistes de cada àrea, que fan la nominació a través d'un procés d'enquesta oberta dirigida als professionals col·legiats que vulguin participar. Així mateix, tots els doctors que formen part de la plataforma han passat un control d'auditoria i han sigut certificats pel que és actualment el procés de selecció més rigorós del món, que acumula més de 25 anys d'experiència.