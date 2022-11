Les urgències pediàtriques estan col·lapsades a gairebé tot Espanya. «S’estan batent registres històrics de nens atesos», explica el doctor David Andina, pediatre d’urgències a Madrid, que insisteix que els temps d’espera es multipliquen. Les plantes d’hospitalització i les UCIs infantils també estan plenes. El Virus Respiratori Sincitial (VRS) sol produir una epidèmia anual de novembre a març, amb un pic a mitjans de desembre. Aquest virus provoca bronquiolitis, que és la causa més freqüent d’ingrés en nens petits. És la tempesta perfecta, així que tots els pediatres estan recordant la vital importància d’allunyar els nens i les nenes de persones amb símptomes respiratoris. Especial cura (i higiene) cal tenir amb els nadons menors d’un any.

Davant el menor símptoma de tos, vòmit o febre, molts pares i mares –especialment els primerencs– s’espanten. Hem d’anar a l’hospital? La Societat Espanyola d’Urgències de Pediatria (SEUP) té un document amb forma de semàfor per orientar els progenitors. El color verd és per aclarir que no hi ha urgència i que es pot sol·licitar, simplement, una consulta al pediatre al centre de salut. L’ambre és per als símptomes que sí que requereixen una visita a urgències. I el vermell, per a les situacions en què cal trucar al 112 o acudir «de manera immediata» a l’hospital.

No vagis a urgències si...

Si el teu fill tus o té mocs però no pateix cap dificultat per respirar no és necessari que vagis a urgències. N’hi ha prou que demanis una cita al centre de salut amb el seu pediatre. El mateix cal fer si vomita de manera puntual o li fa mal (no gaire) l’estómac i el dolor va i ve. Si li has observat taques a la pell, però desapareixen en pressionar tampoc és necessari anar a urgències.

Ves a urgències si...

Si el teu fill té dificultats per respirar (se li marquen les costelles o ho fa de manera molt ràpida o amb un xiulet) sí que és convenient anar a urgències. El mateix si és un nadó menor de tres mesos i té febre (38 graus o més). El doctor Andina recorda que, en aquesta franja d’edat, una temperatura axil·lar o rectal de 38ºC o superior obre la possibilitat d’una infecció bacteriana i és necessari fer una analítica de sang i orina.

Per a la resta de les edats, si la febre és superior a 40,5ºC (presa amb termòmetre axil·lar, no frontal, que pot sobreestimar la febre) també cal anar a urgències. El mateix si el teu nadó, d’un mes de vida, vomita de manera persistent després de totes les preses. I també si li apareixen taques vermelles a la pell que no marxen quan pressiones amb el dit.

Ves immediatament a urgències si...

A més de la dificultat per respirar greu, la febre persistent i l’aparició sobtada de taques a la pell, el semàfor de la SEUP recorda que cal trucar al 112 o presentar-se immediatament a urgències si el petit té un mal color de pell (blau o grisenc), així com moviments anormals (convulsions) o no respon a estímuls. El mateix si té una ferida profunda amb sagnia que no para després d’aplicar pressió durant 10 minuts o si perd el coneixement després de donar-se un cop al cap.