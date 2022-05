El president d'Aragó, Javier Lambán, ha dit que si el Govern presenta una candidatura en solitari al Comitè Olímpic Espanyol (COE) per als JJOO d'Hivern 2030, el govern aragonès també en presentarà una de la seva banda, però aquesta "per suposat" no deixarà de banda el Pirineu català i serà del seu conjunt com un "projecte realment nacional". Lambán ho ha dit en resposta a les declaracions de la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, que va apuntar a la possibilitat de presentar una candidatura pròpia si no s'arriba a un acord amb l'Aragó. Lambán també ha avisat que el moment actual és "decisiu" i ha demanat "unitat" per no presentar una candidatura "evocada a la derrota des del punt de vista olímpic".

Javier Lambán ha assegurat que si Catalunya presenta la seva pròpia candidatura olímpica al COE, ells en presentaran una altra però que "defensi el Pirineu en el seu conjunt". En aquest sentit, ha negat que per defensar uns JJOO en termes d'igualtat i repartiment equitatiu de les proves, estigui sent "irresponsable" i intenti "bombardejar" els Jocs. El president d'Aragó, ha acusat a Catalunya de defensar uns JJOO per al Pirineu català reservant a Aragó el "paper de comparsa" i ha afegit que per contra, Aragó defensa uns jocs amb un repartiment "equitatiu per a tot el Pirineu". En aquest sentit, ha considerat "inexplicable" que fins ara el COE s'hagi alineat amb la candidatura que "posterga" el Pirineu aragonès i ha assegurat que intentaran "per tots els mitjans" que canviï de posició.