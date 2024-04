La popularitat dels cigarrets electrònics entre els més joves supera als convencionals: un 32% els ha usat, segons l'OMS

La popularitat dels cigarrets electrònics entre els menors de 15 anys d'Europa, l'Àsia central i el Canadà ja supera als cigarrets convencionals. Segons un estudi publicat aquest dijous per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), un 32% dels més joves ha provat cigarrets electrònics, mentre que un 20% reconeix haver-los utilitzat en els últims 30 dies. En el cas dels cigarrets convencionals, un 25% dels joves ha admès que n'ha provat, mentre que un 15% assegura que ha fumat durant els últims 30 dies. Per altra banda, l'alcohol continua sent la substància més consumida entre els adolescents (57%), mentre que l'ús del cànnabis baixa del 14% al 12% en quatre anys.

El major ús de cigarrets electrònics ja es dona a partir dels 13 anys, una edat en què un 16% dels joves reconeix haver-ne provat (davant l'11% dels cigarrets convencionals). Per l'OMS, aquest canvi de tendència requereix intervencions "específiques" per combatre "una nova preocupació per a la salut pública". En aquest sentit, proposa adreçar la publicitat d'aquests productes en videojocs, programes d'entreteniments i altres continguts destinats als joves a través de plataformes multimèdia.

Malgrat la popularitat creixent dels cigarrets electrònics, l'alcohol continua sent la substància més consumida entre els adolescents. Segons l'estudi, un de cada deu joves s'han trobat en estat d'embriaguesa almenys dues vegades al llarg de la seva vida. Les dades són encara "més alarmants" si s'agafen les dades dels joves a partir de 15 anys, ja que dos de cada deu reconeixen haver experimentat l'embriaguesa.

"Aquestes dades subratllen la normalització del consum d'alcohol i la seva disponibilitat, posant de manifest que calen millors mesures per protegir els nens i els joves dels danys causats per l'alcohol", defensa l'OMS.

Es redueix la bretxa de consum

Històricament, el consum de substàncies com l'alcohol, el tabac o el cànnabis és més freqüent en nois, però l'organització apunta que aquest escenari està canviant. Als 15 anys, les noies ja superen els nois en l'ús de cigarrets electrònics i també en el consum d'alcohol.

Per prevenir que els joves accedeixin a aquests productes, l'OMS proposa un increment dels impostos, limitar la disponibilitat de tabac i alcohol als comerços -reduint les hores de venda o reforçant l'edat mínima de compra-, restringir l'ús d'agents que donen gust als cigarrets i fer complir una prohibició "completa" de la publicitat d'aquests productes a les xarxes socials i als mitjans de comunicació.

"L'ús generalitzat de substàncies nocives entre els més joves és una amenaça seriosa a la salut pública; tenint en compte que el cervell d'una persona continua desenvolupant-se fins més enllà dels 25 anys, els adolescents han d'estar protegits dels efectes de productes tòxics i perillosos", conclou el director general de l'OMS a Europa, el doctor Hans Herni Kluge.