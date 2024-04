Els Moixiganguers d’Igualada anoten una molt bona actuació en el seu 29è aniversari

Igualada es va tenyir de morat per celebrar la Diada del XXIX aniversari dels Moixiganguers, en una cita a la plaça Pius XII amb Castellers de Lleida, ja habituals en aquesta actuació, i Minyons de Terrassa, que per primera vegada actuaven en el marc de l’aniversari de la colla igualadina. A la primera ronda, els locals van descarregar una sòlida torre de 7; a la segona ronda els morats van fer el 3 de 8, que van descarregar per primera vegada a l’actuació de la setmana passada a Sant Guim de Freixenet. En la darrera ronda, els Moixiganguers van descarregar el 4 de 8, el tercer que fan enguany. En els pilars de mèrit, els Moixiganguers van intentar portar a plaça el pilar de 6 per primer cop d’ençà que ha començat la temporada, però l’estructura va cedir quan l’enxaneta acabava de fer l’aleta.