Fomentar els vincles socials durant l’envelliment és una de les apostes de les residències per augmentar la qualitat de vida de les persones grans. Bona part d’aquest treball comunitari, que durant els últims dos anys va quedar estroncat per la pandèmia, s’ha pogut anar recuperant amb el retorn d’activitats i sortides, que reforcen la relació dels centres geriàtrics amb el seu entorn.

Les residències de la regió central consultades coincideixen a destacar que gràcies a la campanya de vacunació es van poder reprendre la majoria de propostes que fomenten la participació dels residents amb les activitats del municipi on viuen. No obstant això, també assenyalen que als centres encara s’actua amb molta prudència, tot mantenint mesures per prevenir els contagis, com ara el treball amb grups comunitaris, la reserva d’un espai adreçat a les visites dels familiars o l’ús obligatori de la mascareta entre els treballadors.

Malgrat que la prevenció continua marcant el dia a dia de les residències, el confinament que va marcar els mesos més durs de la pandèmia queda lluny i ara els centres tornen a ser espais oberts cap a l’exterior, que fomenten la implicació de la gent gran en la vida comunitària dels municipis, a través de la col·laboració amb centres culturals o educatius per preparar espectacles o celebracions i de sortides que ajuden a connectar els avis i àvies amb el patrimoni que els envolta.

Els professionals dels centres geriàtrics consideren que aquestes activitats ajuden a millorar les capacitats cognitives i el benestar emocional de les persones grans.

Festes majors a les residències

Una excusa perfecta per participar en la vida comunitària dels municipis són les festes majors, que omplen les ciutats i els pobles d’activitats lúdiques i culturals per a tots els públics. Són diverses les residències de la Catalunya central que se sumen a participar en les festes locals a partir de la seva implicació en l’organització d’espectacles o tradicions amb l’objectiu de crear vincles intergeneracionals. A vegades, també són les mateixes entitats vinculades a la cultura popular que acudeixen a les llars d’avis i àvies per omplir-les de l’ambient festiu de festa major i aconseguir que aquelles persones amb més limitacions de mobilitat se sentin partícips de la festa.