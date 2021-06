La plaça de la Font de Jorba va ser l’escenari de l’obra «Dones extraordinàries» de Melanina Teatre, un espectacle que dona veu a les grans oblidades. Organitzat per la Mancomunitat Conca Òdena, l’espectacle va posar el punt i final a una quinzena d’actes per commemorar el 28 de maig, Dia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones. L’objectiu de les activitats va ser sensibilitzar, informar i donar eines per abordar aquells temes relacionats amb la salut de les dones que sovint queden en segon terme.