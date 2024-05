Santpedor acull una nova edició dels Premis Drac, un concurs literari impulsat per l’Escola Jeroni Moragas per fomentar la inclusió

La Capella de Sant Andreu de Santpedor v aacollir l’entrega dels premis Drac, un certamen literari impulsat per l’Escola d’Educació Especial Jeroni de Moragas d’Ampans amb la col·laboració de l’Ajuntament de Santpedor i la cooperativa Abacus. Enguany, el gènere literari escollit va ser la faula. L’escola l’Olivar de Castellnou es va endur els premis en la categoria de primària amb el «El cuc menjat» escrita per Els Futbolistes del cicle inicial; «Els animals del bosc» escrita per Els boscos de la rosa, del cicle mitjà; i «El desig de Nim» escrita per Els mals literaris del cicle superior. «La història de la foca Jennie» va guanyar la categoria ESO, escrita per Les foques, de l’Escola Jeroni de Moragas. Tots els guanyadors han estat guardonats amb xecs regal amb un import de 100 euros en material escolar o llibres.