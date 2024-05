Què són les habilitats toves i com et poden ajudar a aconseguir feina?

L’experiència no ho és tot. Hi ha certes qualitats que es relacionen més amb la manera d’actuar d’una persona que són decisives a l’hora d’avaluar un perfil professional. I, en aquest context, les habilitats toves o ‘soft skills’ són la clau.

Quan parlem d'habilitats toves ens referim a les destreses personals que es poden aplicar a qualsevol camp o disciplina. Aquestes habilitats es poden posar en pràctica en diferents moments, per la qual cosa prenen una rellevància encara més gran.

Les tres habilitats toves indispensables

Comunicació, treball en equip i intel·ligència emocional. Les empreses més rellevants de diferents sectors assenyalen aquestes tres com les que més valoren a l'hora de seleccionar el personal.

L'Institut de Formació Professional UNIVERSAE, en els tres fòrums que va celebrar als seus campus de Múrcia, Madrid i Barcelona els dies 23, 25 i 30 d'abril, va convidar diferents companyies a aprofundir sobre aquest tema. Tècnics i directius de diferents departaments de companyies com Obramat, Hawkers, Orenes, Caliche, Norauto i Marvimundo van atendre centenars d'alumnes que es van interessar per conèixer les noves tendències que s'imposen en l'àmbit laboral.

La comunicació efectiva implica la capacitat d’expressar idees de manera clara i comprensible, així com també l’habilitat d’escoltar activament els altres. Una comunicació fluida fomenta la col·laboració, minimitza malentesos i promou un ambient de treball harmoniós.

UNIVERSAE va celebrar el seu fòrum de feina als campus de Múrcia, Madrid i Barcelona / Cedida

El treball en equip és una altra competència crucial. En un món laboral cada cop més interconnectat, la capacitat de col·laborar amb col·legues de diferents àmbits esdevé indispensable. Aquesta habilitat implica saber com contribuir de manera constructiva, respectar les idees dels altres i coordinar esforços per assolir objectius comuns.

Finalment, la intel·ligència emocional té un paper fonamental en l'èxit professional i cada cop pren més protagonisme. Aquesta habilitat implica la capacitat de reconèixer, comprendre i gestionar les pròpies emocions, així com també les dels altres. Aquesta habilitat permet gestionar l'estrès, resoldre conflictes de manera efectiva i mantenir relacions interpersonals saludables.

Els fòrums de feina són un espaci idoni per a tractar temes imprescindibles de l'actualitat / Cedida

La importància de les habilitats toves per a les empreses

En cada fòrum d'ocupació es van celebrar taules rodones i debats per tractar les necessitats de les empreses en el context laboral actual. En aquest sentit, els directius apunten que les habilitats toves han esdevingut un pilar essencial a l'hora de valorar la idoneïtat d'una persona per a un lloc concret.

En un context en què moltes tasques ja poden ser executades mitjançant màquines o algorismes, resulta fonamental que cada candidat demostri que és capaç de comunicarse efectivament i assertivament, de treballar en equip darrere d'un mateix propòsit i d'expressar la intel·ligència emocional suficient per evitar i resoldre conflictes.

UNIVERSAE recull 15.000 ofertes de feina / Cedida

Aquests fòrums d'ocupació organitzats per UNIVERSAE representen un espai idoni per tractar certs temes imprescindibles actualment i reforçar la importància de formar-se, tant en habilitats toves com en aspectes més educatius.

Aquests espais de debat s'han fet gràcies als més de 20.000 convenis que l'Institut Superior d’FP manté amb les marques més rellevants de cada sector. I, gràcies a les més de 15.000 ofertes de feina que recull el portal UNIVERSAE Ocupació, els estudiants tenen l'oportunitat de conèixer de primera mà els interessos de cadascuna d'elles i aprendre les destreses i les habilitats que més poden necessitar per al seu futur.

UNIVERSAE compta amb més de 50 titulacions oficials / Cedida

UNIVERSAE, líders en educació

UNIVERSAE és un Institut Superior de Formació Professional que ofereix més de 50 titulacions oficials pel Ministeri d’Educació i Formació Professional espanyol. Desenvolupa un model de formació disruptiu i únic basat en un ecosistema educatiu virtual anomenat UNIVERSAE360 que integra tecnologia immersiva, activitats gamificades i simulacions 3D.