Els infants dels casals d’estiu del CAE-Fundació La Xarranca han seguit millorant les habilitats ninges tot descobrint els seus municipis de Manresa, Santpedor, Castellbell i el Vilar o Monistrol de Montserrat, respectivament. També han aprofitat per fer excursions a l’entorn proper, com al Parc de l’Agulla o a Montserrat. Un dels objectius dels Casals d’Estiu ha estat educar en valors, fomentant el treball en equip i el respecte entre nosaltres i el nostre entorn. Per això, han traslladat les activitats a l’exterior del recinte i han treballat l’eix d’animació en nous espais. Els joves d’Òrbita Jove (Manresa) i Pack Jove (Vacarisses) també han realitzat gimcanes de geolocalització i han fet excursions a Sant Salvador de les Espases o a Viladordis que han acabat amb nits de bivac.